Estratto dell’articolo di Stefania Chiale per il “Corriere della Sera”

Vittorio Feltri non presiederà la prima seduta del Consiglio regionale lombardo proprio per la regola che lo avrebbe portato mercoledì sullo scranno più alto del Pirellone: essere il più anziano degli 80 eletti. Per la prima volta sarà quindi il governatore a presiederlo in quanto secondo più anziano prima di Vittorio Sgarbi.

Perché rinunciare?

«Mi infastidisce presiedere l’aula solo perché sono il più vecchio. Te lo dicono una volta, due volte, alla fine ti rompi».

Ma si è sempre fatto.

«È una regola del cacchio. Io non ho nessun problema con la mia età, ma non è che debba diventare un argomento da presa per il culo».

Ha a che vedere con le polemiche nate dopo il suo tweet su Cutro?

«No. Io ho citato un vecchio proverbio italiano. Anzi: significa che qualcosa io ho studiato e quelli che criticano no».

Non è stata un’uscita felice, vista la tragedia.

«Non mi sento in colpa per aver detto una cosa vera. I migranti non sono partiti con mezzi sicuri e la Turchia li ha lasciati partire su un barcone stracarico. Io descrivo la realtà, se non piace pazienza». […]

Estratto dell’articolo di Stefania Chiale per il “Corriere della Sera - Edizione Milano”

Sarà Attilio Fontana, per la prima volta nella storia della Regione Lombardia, a presiedere la prima seduta del Consiglio regionale. È il governatore il secondo più anziano prima di Vittorio Sgarbi e dopo Vittorio Feltri, che ha rinunciato proprio in virtù della regola che lo avrebbe portato mercoledì a sedere sullo scranno più alto del Pirellone: «Una presa per il c...».

Sarà dunque Fontana, che oggi illustrerà la roadmap dei prossimi cinque anni alla sua nuova squadra nella prima seduta di giunta, a dare lettura degli eletti, comunicare la giunta e invitare gli 11 consiglieri ripescati a prendere posto. Quindi si passerà alla nomina del presidente dell’aula e dei componenti dell’ufficio di presidenza. […]

Estratto dell’articolo di Andrea Montanari per www.repubblica.it

Una novità assoluta in oltre mezzo secolo di storia della Regione Lombardia: mercoledì 15 sarà lo stesso presidente appena rieletto Attilio Fontana a presiedere la prima seduta del Consiglio regionale come consigliere anziano.

Motivo? Vittorio Feltri, che è risultato il più anziano tra gli ottanta eletti, declinerà l'invito, fanno sapere da Fratelli d'Italia. Sarà quindi il governatore ad aprire formalmente la dodicesima legislatura lombarda con le votazioni per l'elezione del presidente del Consiglio regionale, dei due vicepresidenti e dei consiglieri segretari.

Feltri aveva già fatto sapere, appena eletto dopo il voto del 12 e 13 febbraio e avendo scoperto che per età avrebbe dovuto presiedere la prima seduta (come ha fatto Liliana Segre all'apertura della nuova legislatura in Parlamento) che l'incarico non lo interessava: "Rifiuterò, non ho nessuna voglia di rompermi i cogl...", rispondendo poi in modo altrettanto tranciante a Pierfrancesco Majorino, candidato governatore del centrosinistra sconfitto che aveva detto "Feltri è semplicemente indecente, frequenta le istituzioni per gioco e goliardia usando ogni volta un linguaggio indegno. […]".

Feltri, appunto, aveva risposto con un altro tweet: "Quel cafoncello di Majorino mi paragona alla Segre. Non ha capito che mi girano le scatole ogni volta che si dice che sono il più vecchio del consiglio regionale. Cosa vera, ma che a forza di ripeterla diventa offensiva".

Il suo rifiuto preventivo evita così un imbarazzo al centrodestra. Perché la scorsa settimana Feltri aveva twittato una frase vergognosa sui migranti morti a Cutro: "Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra". […]

