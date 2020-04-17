FELTRISSIMO TWEET! - “DI MAIO AFFERMA IN TV CHE LA COSIDDETTA FASE DUE VA AFFRONTATA CON INTELLIGENZA, SIGNIFICA CHE LA FASE UNO È STATA FATTA COL CULO. INOLTRE NON CAPISCO CHE C’ENTRI GIGINO CON L’INTELLIGENZA”

-

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

politica