FELTRISSIMO TWEET! - “DI MAIO AFFERMA IN TV CHE LA COSIDDETTA FASE DUE VA AFFRONTATA CON INTELLIGENZA, SIGNIFICA CHE LA FASE UNO È STATA FATTA COL CULO. INOLTRE NON CAPISCO CHE C’ENTRI GIGINO CON L’INTELLIGENZA”-
FELTRISSIMO TWEET! - “DI MAIO AFFERMA IN TV CHE LA COSIDDETTA FASE DUE VA AFFRONTATA CON INTELLIGENZA, SIGNIFICA CHE LA FASE UNO È STATA FATTA COL CULO. INOLTRE NON CAPISCO CHE C’ENTRI GIGINO CON L’INTELLIGENZA”-
COME MAI LA LEGA (E FORZA ITALIA) HA VOTATO NO ALL’EMENDAMENTO DEI VERDI ALL'EUROPARLAMENTO CHE AUSPICAVA IL RICORSO AI CORONABOND? I LORO VOTI SONO STATI DETERMINANTI PER LA BOCCIATURA. BORGHI: ''NOI NON VOGLIAMO GLI EUROBOND, VOGLIAMO LA BCE CHE STAMPA MONETA'' – I MELONIANI A FAVORE, I GRILLINI SOLO PER LA MUTUALIZZAZIONE DEL DEBITO. IL FRONTE SOVRANISTA (LEGA-FDI-M5S) SI È POI RICOMPATTATO CONTRO IL MES. INSOMMA, IL SOLITO CASINO
MA GRILLO, DOVE CAZZO STA? - RONCONE: ''DICEVA A NOI GIORNALISTI CHE ERAVAMO DEI VERMI CHE STRISCIANO, CHE SAREMMO PRESTO SCOMPARSI. INVECE CENTINAIA DI CRONISTI SONO AL LORO POSTO, A RACCONTARE QUESTA TRAGEDIA, E AD ESSERE UN FANTASMA È LUI, LEADER DI UN PARTITO CHE HA CONVINTO IL 32% DEGLI ELETTORI. AI QUALI NON HA MANDATO NEANCHE MEZZA PAROLA. SARÀ IN UNA DELLE SUE VILLE, FORSE INGHIOTTITO DAL RIMORSO PER AVER DETTO CHE…''
CI SIAMO GIOCATI PURE L'ANAS - ''NON HA FATTO IL SUO DOVERE SU PONTI E GALLERIE''. LA LETTERACCIA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI. DOPO LA TRAGEDIA DI GENOVA, IL NUOVO AD SIMONINI INVECE DI MOLTIPLICARE LE ATTENZIONI, HA DI FATTO SMONTATO L' UFFICIO DI VIGILANZA DI CUI LUI STESSO FACEVA PARTE. LA NOTA DEL MINISTERO CONFERMA QUESTA TRASCURATEZZA, AGGIUNGENDO PARTICOLARI INQUIETANTI…'' - E QUESTI DOVEVANO PRENDERSI TUTTE LE AUTOSTRADE
IL SONNO DI MACRON GENERA VITTIME. QUARANTENA IN RITARDO, LA FRANCIA CONTA I MORTI: 17.167 (IL 40% NELLE RSA DI ANZIANI) - PARIGI HA ASPETTATO DIECI GIORNI RISPETTO A ROMA PER DICHIARARE IL CONFINAMENTO GENERALIZZATO. DALL' 11 MAGGIO SI RIAPRIRÀ GRADUALMENTE (PURE LE SCUOLE, DAGLI ASILI NIDO FINO AL LICEO)