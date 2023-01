FELUCHE IN AGGUATO – I DIPLOMATICI CON UN PIEDE IN PENSIONE (MA NON SOLO) SEGUONO CON ATTENZIONE IL GRAN VALZER DI NOMINE CHE CI SARÀ NEL 2023: IL CAPO DELLE SPIE, ELISABETTA BELLONI (CHE DALLA FARNESINA È ANDATA AL DIS) NEL CASO LASCI LA GUIDA DEI SERVIZI LE SI POTREBBERO APRIRE LE PORTE DI ENI – ETTORE SEQUI, DIRETTORE GENERALE DELLA FARNESINA, VERSO LEONARDO (IN BALLO ANCHE GIAMPIERO MASSOLO) – I DIPLOMATICI "NOMINABILI" E LA FARNESINA DIVENTATA L'ENA DE'NOANTRI...

Simone Canettieri per “il Foglio”

elisabetta belloni foto di bacco (4)

Sono feluche in attesa, ma anche in modalità riserva della Repubblica. Dunque possono sempre tornare utili. Specie in tempi di nomine. Un diplomatico è per sempre e ha l’allure del nome super partes. O quasi. Molto ruota intorno all’ambasciatrice Elisabetta Belloni che dalla Farnesina è andata a coordinare i servizi segreti. La prima donna a capo degli 007 non dovrebbe finire nello spoils system della prima donna alla guida di Palazzo Chigi, anche perché il suo mandato non scade nel 2023.

ettore sequi

Tuttavia, qualora fosse, per lei si aprirebbero le porte della presidenza dell’Eni, si dice. Il posto di Belloni al ministero degli Esteri, quello di segretario generale, venne ricoperto da Ettore Sequi che in molti in queste ore vedono bene verso la presidenza di una azienda di stato. Si fa il nome di Leonardo. In questo ballo torna ricorrente anche un altro ambasciatore dal curriculum prezioso: Giampiero Massolo, ora a capo di Atlantia oltre che tessitore della candidatura di Roma all’expo 2030.

giampiero massolo foto di (3)

È dunque la Farnesina la risposta italiana (un po’ attempata) all’Ena francese? Sui tavoli che contano si parla di Pasquale Terracciano, ora direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale degli Esteri, verso la pensione ma senza voglia di giardinetti. Ancora: a fine gennaio lascia l’incarico a Bruxelles di rappresentante permanente dell’Italia Pietro Benassi. E che ne sarà di Stefano Pontecorvo, l’ambasciatore che ha gestito l’evacuazione degli italiani a Kabul e che è molto stimato da Meloni? Le feluche guardano la politica e la politica guarda le feluche mentre l’ora delle nomine si avvicina.

l ambasciatore stefano pontecorvo foto di bacco (3) PASQUALE TERRACCIANO pietro benassi