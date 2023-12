FELUCHE AGITATE – DOMANI A BRUXELLES FA IL SUO DEBUTTO INTERNAZIONALE FABRIZIO SAGGIO, NUOVO CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI GIORGIA MELONI. SAGGIO HA SOSTITUITO FRANCESCO TALÒ, DIMESSOSI DOPO IL PASTICCIO DELLO SCHERZO DEI COMICI RUSSI, BATTENDO L'AMBASCIATORE IN ALBANIA, FABRIZIO BUCCI. MA LA NOMINA NON È ANDATA GIÙ A TUTTI (FARNESINA COMPRESA), VISTO CHE È “MINISTRO PLENIPOTENZIARIO” – IL FUTURO DI LUCIA PASQUALINI, RESPONSABILE DEL DESK AFRICA E “VERA” RESPONSABILE MATERIALE DELLA TELEFONATA DEL FINTO LEADER AFRICANO ALLA DUCETTA…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Entrambi per via delle rispettive sedi hanno costruito un rapporto diretto con la premier in quest’anno. Tuttavia per il dopo Talò – dimissionario per via dello scherzo dei comici russi e ora in forza alla Difesa fino alla pensione ormai prossima – alla fine ha avuto la meglio Fabrizio Saggio (ambasciatore a Tunisi) su Fabrizio Bucci, diplomatico a Tirana.

ALESSANDRO CATTANEO - DIPLOMATICO

Giorgia Meloni ha scelto il primo come consigliere diplomatico. Un riconoscimento per una carriera passata per sette anni anche dal Quirinale, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Emanuela D’Alessandro, ora a Parigi.

Sarebbe esagerato e non corretto pensare che il Colle abbia in qualche modo influito sulla nomina di Saggio […], ma è evidente che la premier ha fatto una scelta. […] la nomina pare che abbia colto di sorpresa un altro ministro plenipotenziario: Alessandro Cattaneo che vanta la medesima anzianità del nuovo capo ufficio. Non è escluso che chieda un’altra destinazione. Così come potrebbe essere trasferita Lucia Pasqualini, la responsabile del desk Africa, coinvolta nel pasticcio della telefonata del finto presidente dell’Unione africana.

lucia pasqualini

Il debutto internazionale di Saggio, da ieri operativo, è previsto mercoledì a Bruxelles: accompagnerà la premier Meloni al vertice con i paesi balcanici e poi al Consiglio europeo.

