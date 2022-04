ALTRO CHE TRANSIZIONE ECOLOGICA: NEGLI USA RIPRENDONO A TRIVELLARE – LA GUERRA IN UCRAINA SPINGE BIDEN A SFANCULARE UNA DELLE PROMESSE ELETTORALI SULLE TRIVELLE NELLE TERRE DI PROPRIETÀ FEDERALI: DA DOMANI L’AMMINISTRAZIONE METTE ALL’ASTA LE LICENZE PER LE ESPLORAZIONI PETROLIFERE IN 586 CHILOMETRI QUADRATI DISTRIBUITI IN NOVE STATI – I COSTI ALTI PER ESTRARRE UN BARILE NEGLI USA HANNO SEMPRE FRENATO LE GRANDI CORPORATION A INVESTIRE IN NUOVI POZZI, MA ADESSO…