2 giu 2023 16:56

FERMI TUTTI: IL DIRETTORE DELLA CIA, WILLIAM BURNS, È IN CINA A MAGGIO PER UNA VISITA SEGRETA – LA NOTIZIA BOMBA, RIPORTATA DAL “FINANCIAL TIMES”, ARRIVA IN UN MOMENTO DI MASSIMA TENSIONE TRA WASHINGTON E PECHINO, NONOSTANTE L’AUSPICIO DEL PRESIDENTE AMERICANO, JOE BIDEN, DI UN DISGELO TRA LE DUE POTENZE – INTANTO, IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE, JAKE SULLIVAN, DICE CHE GLI USA SONO PRONTI “A DISCUTERE” CON PUTIN E XI JINPING SULLA NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE…