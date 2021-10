FERMI TUTTI! LA NOTIZIA DEL GIORNO È IL RITORNO IN "SOCIETÀ" DEL MITOLOGICO PIETRO VITTORELLI, L'EX ABBATE DI MONTECASSINO CHE FU ACCUSATO DI ESSERSI "CIULATO" MEZZO MILIONE DI EURO DALLE CASSE DELLA PARROCCHIA PER PAGARSI DROGHE, VIAGGI E ESCORT (IL 29 MARZO PROSSIMO LA SENTENZA) - IL "REDENTO" PIETRO OGGI SI È PRESENTATO A CASSINO PER…

Alberto Dandolo per Dagospia

EX ABATE PIETRO VITTORELLI - GIOVAN BATTISTA RE - VINCENZO SCOTTI

Fermi tutti! Altro che Ddl Zan, ciclone siculo o questione pensioni! La vera notizia del giorno è il ritorno in "società" del mitologico Pietro Vittorelli, l'ex Abbate di Montecassino che fu accusato di essersi "ciulato" mezzo milione di euro dalle casse della parrocchia per pagarsi droghe, viaggi e escort superdotati (il 29 Marzo prossimo la sentenza). Ebbene il "redento" Pietro oggi si è presentato a Cassino in occasione della cerimonia ufficiale per conferimento della i cittadinanza onoraria al fu Giovanni Paolo II, al fianco del Cardinale Giovan Battista Re, al vescovo di Sora, Antonazzo e a Vincenzo "Tarzan" Scotti. Vittorelli ha dichiarato di essere stato invitato dal suo amico Pietro Gargano. Chi è Gargano? Per saperlo basta digitare il suo nome su Google…

PIETRO VITTORELLI EX ABATE MONTECASSINO NUOVO PROFILO GRINDR

CASSINO, IN MUNICIPIO L'EX ABATE VITTORELLI PER LA CERIMONIA SULLA CITTADINANZA ONORARIA A PAPA WOJTYLA

G.T. per https://www.linchiestaquotidiano.it

Barba incolta ma curata nei punti giusti, abito talare, occhialini alla Harry Potter. L' Abate ordinario Pietro Vittorelli, già abate di Montecassino è arrivato in città suscitando la curiosità e l'interesse dei presenti: "sono qui perchè mi ha invitato il mio amico Giulio Gargano". Il prelato sanvittorese non deambula molto bene per via di un ictus che lo ha colpito qualche anno fa ma, è in netto miglioramento: per adesso faccio molta fisioterapia" ha esclamato. Don Vittorelli ha salutato tutti con la sua solita cortesia e i suoi modi gioviali.

