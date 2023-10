NON MI INTERESSANO SOLDI NÉ CARICHE. SONO LA FIGURA IDEALE PER UNO SCANDALO”

Se il Pd, a livello nazionale tace, ci ha pensato, con un certo coraggio, il direttivo del circolo dem di Santa Marinella a prendere pubblicamente le difese del sindaco Pietro Tidei, l’arzillo settantasettenne che ha utilizzato le stanze del municipio per consumare rapporti sessuali con almeno due donne.

Infatti nel loro comunicato si legge: «Il Partito democratico di Santa Marinella, riaffermando i principi di un’etica politica garantista, denuncia ogni tentativo da parte dell’opposizione, dei mezzi di informazione o dei canali social di usare a squallidi fini politici atti e materiali di inchiesta di nessuna rilevanza penale per il sindaco, acquisiti peraltro in modo poco chiaro. Invita perciò gli iscritti e la cittadinanza a prendere le distanze compatti da ogni illecita strumentalizzazione di fatti privati a fini politici».

Contemporaneamente è uscita allo scoperto la donna di cui a Santa Marinella parlano tutti da una settimana, la dirigente scolastica V.C., individuata in paese come una delle amiche del primo cittadino riprese nei video hot.

La signora ha risposto punto su punto a tutte le insinuazioni che circolano nel borgo. Una piccola realtà dove le voci su una supposta storia extraconiugale tra il sindaco e la preside della scuola possono essere più che destabilizzanti, soprattutto in considerazione delle tante iniziative a cui sono costretti a partecipare entrambi. La signora, dagli sgargianti capelli rossi, ieri su Facebook ha pubblicato un post, per alcune ore visibile a tutti, che dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda.

Il titolo è eloquente: «Adesso basta!». «Sono giorni che mi riportano che sui social e sui media si cerca di associare il mio nome e quello di altri in merito a delicati affari giudiziari e vendette rispetto alle quali sono assolutamente estranea. La gogna mediatica è partita e non si ferma», è l’incipit durissimo. Lo sfogo continua: «Non c’è più logica né rispetto per alcuno.

Molti adorano giocare con parole e allusioni. Tutti sanno che ho costruito con preparazione e fatica la mia posizione e che lavoro senza sosta per rendere le scuole di Santa Marinella e Cerveteri fiore all’occhiello del territorio.

Sono vicina a tutti gli alunni e le famiglie, soprattutto le più deboli. Tutta la mia vita è stata dedicata all’impegno sociale, volontario: non mi interessano soldi né cariche, tra l’altro più volte da me rifiutate. È ovvio che sono la figura ideale per uno scandalo. Il vero problema è che la mia famiglia, semplice e che è sempre vissuta nel rispetto degli altri e per gli altri, sta vivendo un momento durissimo».

Poi V.C. prende le difese del coniuge, l’ingegnere G.D. il quale, nei mesi scorsi, aveva ricevuto la proposta di una ricca consulenza da 53.000 euro da parte dell’amministrazione di Tidei. Ma la trattativa, «confusa nei contenuti e altalenante nei modi e nei tempi», sono parole di G.D., non si sarebbe concretizzata.

In piena campagna elettorale l’uomo aveva, però, accettato l’offerta, «questa volta coerente con le sue competenze». Sul sito della Sogei, società di informatica controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, dove è il tecnico è impiegato, nell’elenco degli incarichi autorizzati ai dipendenti nel 2023 si legge che G.D. può occuparsi di «analisi del rischio idrogeologico e pianificazione di interventi di mitigazione del rischio, su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione dell’uso del suolo».

Secondo Sogei il compenso lordo sarebbe «in corso di definizione». «Mio marito è uno stimato professionista, integerrimo e leale, non ha mai ricevuto un euro né un incarico di qualsiasi tipo da nessuno (e questo è facilmente dimostrabile)», ha scritto V.C.

sui social. «Il suo rigore morale è noto e comprovato».

Poi il discorso è passato al loro ragazzo, dopo che qualcuno aveva notato la recente assunzione del giovane, con laurea in filosofia e master alla Luiss, presso il gruppo Ferrovie dello Stato, società in cui Tidei vanta importanti conoscenze.

In uno dei video registrati dalla Procura si sente la preside dire al sindaco: «Hai visto che ti ho mandato una mail de mi fijo…». Ma la signora smentisce ogni ipotesi di raccomandazione: «Mio figlio, posso dirlo con orgoglio, è sempre stato un’eccellenza in tutto: studio soprattutto ma anche sport e volontariato (ha preso il gene dell’impegno gratuito). A 24 anni ha potuto scegliere il lavoro tra tante proposte in virtù del suo curriculum accademico e per le sue innate competenze».

Poi arrivano le minacce: «Credo sia venuta l’ora di mettere fine a questa storia d’infamia e fin da ora, con il mio legale, valuterò attentamente e con determinazione la possibilità di querelare chiunque abbia arrecato o possa arrecare danno alla mia immagine. Non posso entrare, per le mie competenze legali, nel merito degli atti della Procura (che sembrano già divulgati illegalmente ed è previsto l’arresto per la diffusione) non ne sono a conoscenza, né posso visionarli perché estranea a qualsiasi ipotesi di coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti.

Per un semplice cittadino coinvolto in un circo mediatico è difficile difendersi. Farò ogni cosa in mio potere per far pagare chi sta divulgando informazioni arrecando danni enormi a persone che non sanno, neanche lontanamente, cosa sia una truffa, un’aula di tribunale o un atto illecito e che non hanno mai sguazzato nel mondo torbido dell’intrallazzo e del malaffare. Questa è la verità».

Due giorni fa Matteo Renzi era sceso in campo a difesa della privacy di Tidei. Ma non sappiamo se la preside avrà gradito, visto che vede il fu Rottamatore come il fumo negli occhi. Con l’arrivo del governo Draghi scrisse: «Il capolavoro di Renzi: fascisti e fantocci al potere».

Pochi giorni prima aveva pubblicato un altro aspro giudizio («Renzi è un irresponsabile senza ritegno») e aveva stigmatizzato il «solito mercatino della politica tra fascisti e razzisti da una parte (vedi Salvini e Meloni), i centristi buoni per tutte le stagioni (vedi Forza Italia & co) e i finti democratici che si dicono di sinistra (Pd ed Italia viva) fino ai qualunquisti dell’ultima ora (M5s)». Il sindaco Tidei l’aveva bacchettata: «Analisi totalmente sbagliata. Te la spiegherò un’altra volta. Invece una domanda: ad oggi quale sarebbe per te la soluzione per fare uscire l’Italia da questa profonda crisi?».

Risposta: «Sei tu l’esperto!», accompagnato dall’emoticon che strizza l’occhio.

Ma in questi giorni, a Santa Marinella, non impazza solo il gossip. Le nostre inchieste, che hanno svelato alcuni retroscena più o meno discutibili della gestione del potere da parte di Tidei, hanno scatenato la popolazione del Comune dove il sindaco è stato rieletto al primo turno.

In paese c’è chi ci consiglia di studiare il patrimonio della famiglia, degno di autentico feudatario. Pietro ha intestati dieci fabbricati (senza contare quelli all’estero, tra cui risulta una villa sull’isola greca di Paxos) e nove terreni, la moglie, Maria Concetta Onori, 12 fabbricati (di cui uno a Budoni, in Sardegna) e 26 terreni. E i figli? Ezio, classe 1971, possiede sette fabbricati, Marietta (1975) uno, Sara (1978) due, Gino (1981) nove.

Ma attraverso numerose società i Tidei conterebbero su molte altre proprietà. Il giornalista Franco Bechis aveva calcolato che fossero riconducibili alla famiglia oltre 130 immobili e più di 80 terreni.

I Tidei sarebbero dietro anche alla fiduciaria Refida con sede legale a Pesaro. E di questo ci sono almeno due indizi. In un’assemblea ordinaria dei soci della North wind, azienda impegnata nel settore dell’energia e considerata la capofila di un’articolata rete di aziende, la Onori partecipò in rappresentanza proprio della controllante Refida.

L’altra traccia è questa: nel 2017 la North wind ha inviato 130.000 euro sul conto della Refida con causale «rimborso parziale finanziamento soci infruttifero». I soldi sono stati poi girati sul conto personale della Onori. L’operazione sarebbe stata realizzata «per esecuzione di istruzioni del fiduciante», cioè proprio la moglie di Tidei. […]

