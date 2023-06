FERMI TUTTI: PECHINO SCARICA PUTIN? - L'AMBASCIATORE CINESE PRESSO L'UNIONE EUROPEA, FU CONG, HA SUGGERITO CHE PECHINO POTREBBE SOSTENERE GLI OBIETTIVI DELL'UCRAINA DI RIVENDICARE LA SUA INTEGRITÀ TERRITORIALE DEL 1991, INCLUSA LA PENISOLA DI CRIMEA ANNESSA DALLA RUSSIA NEL 2014 - LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI, MAO NING: “SULLA CRISI UCRAINA, LA POSIZIONE DELLA CINA È CHIARA: CREDIAMO CHE TUTTE LE PARTI DEBBANO CREARE LE CONDIZIONI PER UNA SOLUZIONE POLITICA DELLA CRISI ATTRAVERSO IL DIALOGO E IL NEGOZIATO"

(ANSA) - PECHINO, 28 GIU - L'ambasciatore cinese presso l'Unione Europea, Fu Cong, ha suggerito che Pechino potrebbe sostenere gli obiettivi dell'Ucraina di rivendicare la sua integrità territoriale del 1991, inclusa la penisola di Crimea annessa dalla Russia nel 2014.

FU CONG

In un'intervista ad Al Jazeera ad e altri due media, Fu, quando gli è stato chiesto di sostenere gli obiettivi di Kiev, che includono il recupero di altre regioni ucraine ora occupate da Mosca, l'alto diplomatico cinese ha detto: "Non vedo perché no. "Rispettiamo l'integrità territoriale di tutti i Paesi. Quindi, quando la Cina ha stabilito relazioni con l'ex Unione Sovietica, questo è ciò che abbiamo concordato. Ma come ho detto, queste sono questioni storiche che devono essere negoziate e risolte da Russia e Ucraina e questo è ciò che noi rappresentiamo", ha continuato Fu.

Mao Ning

Il merito alla vicenda, la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha detto che per quanto riguarda la crisi ucraina, la posizione della Cina "è coerente e molto chiara: crediamo che tutte le parti debbano creare le condizioni per una soluzione politica della crisi attraverso il dialogo e il negoziato", ha precisato Mao, parlando nel briefing quotidiano. I commenti del diplomatico cinese hanno fatto seguito all'Europa-Cina Business Summit del 2023, tenuto a Bruxelles il 16 giugno.

XI JINPING E JOE BIDEN GIOCANO A SCACCHI - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Ad aprile, in un'intervista al New York Times, Fu affermò che Pechino non ha riconosciuto gli sforzi di Mosca per annettere i territori ucraini, tra cui la Crimea e il Donbass. Da quando l'Ucraina ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991, la Russia ha annesso la Crimea nel 2014 e ha sostenuto le rivolte separatiste in alcune parti di Luhansk e Donetsk, che si trovano nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale. Anche se la Russia ha rivendicato la penisola e ha esteso la sua occupazione nel Donbass, le potenze occidentali non hanno riconosciuto le mosse di Mosca.

putin xi jinping