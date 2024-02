FERMI TUTTI: SECONDO IL TRIBUNALE IN "VISIBILIA" COMANDA SEMPRE DANIELA SANTANCHÈ: IN ARRIVO ALTRI GUAI PER IL GOVERNO MELONI

Nicola Borzi per il Fatto Quotidiano - Estratti

Uscita formalmente dalla porta con le dimissioni, Daniela Santanchè resta però sempre saldamente centrale in Visibilia, il disastrato gruppo quotato editoriale e pubblicitario da lei fondato. La senatrice di Fratelli d’Italia, oggi ministro del Turismo del governo Meloni, lo governa ancora di fatto attraverso Visibilia Concessionaria Srl. La stessa società perla quale il5 ottobre scorso la Procura di Milano ha ritirato l’istanza di liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento).

Lo attesta la relazione ispettiva decisa dal Tribunale di Milano: Concessionaria è il motore di Visibilia Editore, società quotata della quale Santanchè è stata presidente fino al gennaio 2022 che, con il disimpegno del socio di maggioranza Sif Italia, ormai è ridotta a una scatola vuota senza dipendenti.

Per la Editore, di cui è amministratore unico Francesco Maggioni, la Concessionaria gestisce contabilità, amministrazione, sede, telefoni, internet, elettronica. Per la gemella Visibilia Editrice gestisce tesoreria, pagamenti ai creditori e rapporti con le banche. In una parola, tutto. Ma chi decide in Concessionaria? L’amministratore unico è Paolo Giuseppe Concordia, manager di lungo corso di Visibilia che, proprio insieme a Maggioni, appare nelle registrazioni sulla vicenda dei dipendenti messi in Cassa integrazione Covid a zero ore mentre in realtà erano in servizio.

Ma il padrone è sempre lei, Daniela Santanchè. Nonostante le dimissioni sventolate anche a luglio nella sua autodifesa in Senato, la ministra detiene sì direttamente appena lo 0,006% del capitale della Concessionaria, ma Immobiliare Dani ne controlla il 74,99%, con l’altro 25% della Alevi di Paola Ferrari De Benedetti. E Immobiliare Dani è posseduta al 95% proprio da Santanchè, con il restante 5% in mano al figlio Lorenzo Mazzaro che ne è anche amministratore unico.

GLI INTRECCI azionari e gestori che dimostrano il ruolo centrale della Concessionaria in ciò che resta del gruppo emergono dalla relazione ispettiva consegnata il 31 gennaio al Tribunale di Milano dal perito Daniela Ortelli.

(...)

In una memoria depositata in Tribunale a Milano dal loro avvocato, i soci di minoranza capitanati da Zeno sostengono così che da “oltre un anno e mezzo” Visibilia Editore continua a operare “in totale continuità con la precedente governance” e “continua a gravitare verosimilmente nell’orbita del vecchio gruppo gestorio” visto che “tutta la gestione contabile e amministrativa è nelle mani della Concessionaria e, quindi, sotto il controllo del precedente gruppo, facente capo a Santanchè”.

Ora il Tribunale dovrà pronunciarsi, visto che nei sei mesi dopo il suicidio di Ruffino la sua società Sif Italia, che ha tentato il salvataggio di Visibilia, ha perso metà della capitalizzazione di Borsa, 18 milioni, al punto che gli eredi hanno deciso il disimpegno totale. Visibilia dunque rischia grosso.

Contattati, né Santanchè né i manager di Visibilia hanno risposto al Fatto.

