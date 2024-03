TA-ROCCO CASALINO, CHE DICE DI VOLER STARE DIETRO LE QUINTE E NON VUOLE PIÙ “APPARIRE”, HA COMPRATO CASA IN CENTRO A ROMA

Un pizzico di nostalgia per il Grande fratello deve tormentare ancora Rocco Casalino, l’ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e attuale comunicatore dei senatori pentastellati ai quali fa da spin doctor per le comparsate televisive: l’altro giorno ha condiviso sui suoi canali social una storia pubblicata dall’artigiano che gli ha fornito la nuova cucina e gli armadi per il suo appartamento, con i mobili sullo sfondo e con l’arredatore sorridente che con una mano mostra il pollice all’insù e con l’altra si complimenta con l’acquirente.

«Nuova casa e nuova vita (lontana dai riflettori)», riportava ieri il Corriere della sera, spiegando che erano in corso «i lavori di ultimazione».

In realtà quella è la casa della quale si è occupata La Verità nel 2021, un appartamento da 164 metri quadri al quinto piano di uno stabile di pregio in una zona centralissima a Roma, che all’epoca, quando Casalino era un «Pep», ovvero una persona esposta politicamente, gli costò alcune segnalazioni di operazioni sospette che i risk manager della banca nella quale movimentò i fondi mandarono all’Uif, l’ufficio di informazione finanziaria di Bankitalia.

Nella casa […], con cinque stanze e doppi servizi, messa in vendita da un commerciante d’arte residente a Montecarlo, c’era una società in affitto, che si occupa di produrre software e firmware «mirati a garantire la sicurezza informatica per strutture strategiche e centrali di produzione energetica», e che da contratto doveva rimanere lì fino al 2024.

Arrivato il 2024 Casalino è entrato in possesso dell’immobile? «No», spiega Casalino alla Verità, «sono riuscito a liberarla due anni fa ed è da un anno che sto qui». Non senza difficoltà. Con l’affittuario è finita a carte bollate. Il rogito è quindi slittato di alcuni mesi, anche perché gli occupanti non avrebbero permesso di eseguire i rilievi tecnici strumentali alla vendita. E, così, Casalino si sarebbe trovato a sostenere dei costi maggiori per il mutuo, «per l’aumento del tasso d’interesse».

Alla fine venditore e acquirente si sono accordati su uno sconto di 58.576 euro e il prezzo finale è sceso a 561.432 euro. L’affare si è concluso il 27 giugno 2022 davanti al notaio.

Per l’appartamento romano Casalino sostiene di aver venduto una proprietà a Milano. Lì, in una traversa di via Torino, possedeva un trilocale di 98 metri quadri al quarto piano, che aveva acquistato nel 2015. A comprare la ex casa del portavoce di Giuseppi è stata una coppia di anziani. Il prezzo: 665.000 euro, un po’ più alto rispetto a quello per il quale Casalino ha acquistando la casa a Roma (ma sulla casa milanese rimaneva da estinguere il residuo di un mutuo da 250.000 euro della durata di 25 anni).

Anche se ora Casalino con La Verità spara più alto: «Quella di Milano l’ho venduta tipo a 900.000, quindi a molto di più». Inoltre, precisa: «Non è che è aumentata la mia ricchezza e non l’ho comprata con i soldi della politica». A settembre 2020, dopo una prima segnalazione di operazione sospetta partita dalla sua banca, come ricostruì La Verità, ne era stata lanciata un’altra: «Nel periodo analizzato, tra l’1 marzo 2020 e il 30 luglio 2020, risulta che il cliente in data 9 marzo ha chiesto l’apertura di un libretto per trasferire la somma di 300.000 euro dal proprio conto bancario radicato presso Unicredit; la somma a oggi (settembre 2020, ndr) è ancora giacente sul rapporto.

Medesima operatività eseguita a ottobre 2018 su altro libretto aperto per trasferire 350.000 dallo stesso conto bancario: somma giacente per circa un anno fino all’estinzione. Risultando anomala l’apertura di rapporti per esclusivo trasferimento di somme rilevanti delle quali non si conosce la reale provenienza».

«Ho depositato i soldi ricavati dalla vendita sul mio conto corrente Unicredit», spiegò Casalino, aggiungendo che «in un secondo momento, dal momento che non sono riuscito a trovare subito un immobile da acquistare a Roma, ho spostato i soldi (circa 300.000 euro) […] a un mio libretto di risparmio postale che risultava essere più conveniente.

Infine, individuato l’immobile da acquistare, ho spostato nuovamente i soldi sul mio conto corrente Unicredit contestualmente alla richiesta di un mutuo proprio per l’acquisto della casa».

Il mutuo è citato nell’atto di compravendita: 300.000 euro da restituire in 240 mesi per un bene dal valore stimato dalla banca in 867.000 euro […]

Sugli atti notarili invece si legge: «Il prezzo della vendita è stato convenuto e accettato dalle parti in 561.432,01 euro». Grazie anche allo sconto. Un ottimo affare, insomma. Di quelli da sogno per gli ex percettori del Reddito di cittadinanza, la misura voluta e difesa dai senatori che ascoltano i consigli mediatici di Rocco e che Conte vuole riproporre a livello regionale lì dove i Cinque stelle governeranno.

«Ma vi prego», chiede Casalino, «faccio di tutto per restare nell’ombra, non sono un politico e non mi candido alle Europee, sto dietro le quinte e non voglio più apparire». Ha condiviso però la storia pubblicata dall’artigiano che gli ha piazzato la cucina e le foto sono subito finite sul Corriere. Il falegname ha colto l’occasione e pubblicato l’articolo. Con buona pace di Casalino, che probabilmente ha scelto di non fare politica, ma che dimostra di avere un avvenire da influencer.

