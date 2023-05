FERMI TUTTI, A TORRE DEL GRECO SCENDE IN CAMPO “LA FAVOLOSA”! - LOREDANA FIORENTINO, MADRE DI LUIGI FAVOLOSO (EX DI NINA MORIC), SI CANDIDA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. DOPO ESSERE STATA "LANCIATA" DA QUESTO DISGRAZIATO SITO, L'EX SUOCERA DI "VAGINA" MORIC È STATA INVITATA A CANDIDARSI DAL CONSIGLIERE CIRO PICCIRILLO CON "LA SVOLTA". IL FUTURO POLITICO DEL NOSTRO PAESE E' IN UNA BOTTE DI FERRO: AMEN!

Estratto da www.spyit.it

LOREDANA FIORENTINO SI CANDIDA A TORRE DEL GRECO

Loredana Fiorentino, meglio conosciuta come “La Favolosa“, si candida alle elezioni amministrative, invitata dal consigliere Ciro Piccirillo, con La Svolta a Torre del Greco. “Per una città migliore sotto tutti i punti di vista, arte, cultura, spettacolo, turismo e soprattutto senso civico. La nostra città siamo noi, rendiamola all’altezza delle sue potenzialità”, con queste parole Loredana scende in politica nella lista di Ciro Borriello sindaco. Le elezioni amministrative si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

Loredana è diventata nota in tv per essere la mamma di Luigi Mario Favoloso, attualmente fidanzato con la showgirl Elena Morali, divenuto famoso a sua volta per essere stato concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso nel 2018 e fidanzato della modella croata Nina Moric.

Di lei sappiamo che è nata a Napoli il 24 luglio 1970. La sua vita privata di recente è sotto ai riflettori a causa della vicenda che ha visto protagonista suo figlio.

