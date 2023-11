"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023 "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

Lettera a Natalia Aspesi – dalla Posta del "Venerdì di Repubblica"

Eppure Signora, lei col suo primo marito ferrarese alquanto sovrappeso e del quale avrebbe potuto essere madre, ci ha vissuto il tempo giusto perché la sua leggiadria potesse esprimersi adeguatamente anche nel talamo. Poi è passata ad altro per provare nuove emozioni e dall'85 alla sua morte nel 2012 ha avuto come compagno Antonio Sirtori. O sbaglio ?

Mi fa sorridere il suo perenne livore radicalchampagne che la porta a spiegare a tutti i "caproni" della parte politica che non le garba come "savoir se porter", con la ormai più che stantia spocchia che va di pari passo con la sua veneranda età. È ormai da un anno che si attacca a tutto il pochissimo che passa il convento. Il bischerotto dal ciuffo svolazzante Giambruno, se fosse stato compagno di qualche signora dem, sarebbe dipinto come uno spiritoso malandrino e una simpatica canaglia, magari concupito anche da lei nonostante la sua verde età.

Peccato che anche questa volta all'ex borgatara, alla quale non avete risparmiato nessun aggettivo, i suoi articoli e quelli dei compagni di redazione passino sopra la testa. Non gliene può fregar di meno dei vostri acidi e prevenuti pistolotti. Poco gentile signora, anche lei non ha capito una legge fondamentale della vita. E cioè che c'è un tempo per ogni cosa, oltre che per ognuno di noi.

Lei li ha snobbati, rendendosi patetica nel ruminare fino allo sfinimento pezzulli di cui resta ogni volta solo un'infinitesimale stilla di veleno, che si perde senza nuocere, se non a lei che non ha avuto il buongusto di ritirarsi al momento giusto dal palcoscenico dell'avanspettacolo, nonostante il pomposo nome di Repubblica. Buon thè delle 17 chez Cova.

Massimo Scaglia

Risposta di Natalia Aspesi:

Mi sono chiesta come mai coloro che non sanno scrivere una lettera senza livore, proprio quello che chissà perché lei imputa a me, siano sempre quelli che credono che nel disprezzo ci sia la loro forza che invece, indebolendoli, poi ne segna la sconfitta. Ma perché, per esempio, non sapete rispettare l'età, che vi suscita grandi risate di spregio, avendo voi, giovani vecchi, perduto il ricordo che noi vegliardi, almeno, l'abbecedario l'abbiamo studiato?

E sappiamo che il famoso thè delle 17 non si fa più al Cova di Milano o altrove, anche se da anni il posto ha cambiato proprietario. Perché un'antica abitudine delle gentili signore di 50 anni fa (non si preoccupi, io c'ero abbondantemente) lei la usa come se esistessero ancora, ed erano quelle che per anni abbiamo combattuto e che adesso sono amministratori delegati o padrone di grandi marchi?

Comunque non capisco perché lei affidi alla sinistra quello che è sempre stato di destra, sino a quando le crudeli femministe hanno risvegliate le signore nullafacenti che adesso in parte vi comandano. Adesso il salario minimo, che mette quelli che lavorano nella parte miserabile del pianeta, l'hanno già cancellato con l'aiuto del frenetico e bizzarro uomo con la barba che solo chiamarlo Salvini viene paura.

Poi ci sono le stupidaggini sulle signore con compagno stupidello (ma anche qui, in che secolo si trova?) e poi giù, "verde età", "veneranda età", "il buon gusto di ritirarsi al momento giusto dal palcoscenico dell'avanspettacolo". Mamma mia, che spavento, non c'era qualcosa di più orribile della mia età di cui accusarmi? Sono andata sulla scena del delitto, a rivedere il mio pezzo di spocchia comunista o addirittura khmer, e, mi perdoni, l'ho trovato certo con l'antiquata voglia di far sorridere come si usava quando voi di cattivo umore non eravate nati.

Sono quasi sicura che lei il mio pezzullo non l'ha letto perché mai scrissi un articolo così carino verso una donna che io, come lei sa, ammiro per la capacità di affrontare il momento più drammatico della nostra avventura. Mi dica una sola frase azzardata, a meno che lei sia di quelli che non ridono mai.

Forse le ha dato fastidio che abbia ricordato che lei con quel bel giovanotto, "un bischerotto dal ciuffo svolazzante", ci ha vissuto dieci anni; mai una toccata, mai qualche parolina, mai qualche parola un po' rustica? Un simpaticone da presentare a Buckingham Palace? E come faccio a presentare una "ex borgatara" alle signore che prendono il thè alle 17? O questa cosa, averci vissuto insieme, non si poteva dirlo? Perché?

C'è una cosa in cui, eliminando tutta la sua antica paccottiglia, sono d'accordo con lei: e piango, per ora, al ritorno dei grandi ricchi e dei super poveri. La sinistra quella vera, quella grande, si è spenta, e gli ultimi rimasti stanno, compresa me, morendo. Dimenticavo: odio lo champagne e sono astemia.

