28 nov 2024 19:34

LA FIAMMA E’ SPENTA O E’ ACCESA? – IL “GABBIANO” FABIO RAMPELLI NON VUOLE ARCHIVIARE LA FIAMMA NEL SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA: “STA BENE DOVE STA. CON LEI SIAMO ARRIVATI AL 30%, CI HA AIUTATO A ENTRARE NEL GIOCO DEMOCRATICO. IL PCI, INVECE, CI HA MESSO 50 ANNI PER TOGLIERE LA FALCE ED IL MARTELLO” - E A PROPOSITO DELLA SPACCATURA NELLA MAGGIORANZA SUL CANONE RAI, IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA HA AGGIUNTO: "SAREBBE PREFERIBILE NON AVERE EPISODI COME IL VOTO DI IERI MA…”