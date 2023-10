3 ott 2023 11:58

FIATO SUL COLLE – AL QUIRINALE SI REGISTRA “STUPORE PER LE INTERPRETAZIONI CHE ALCUNI QUOTIDIANI HANNO DATO AL DISCORSO PRONUNCIATO IERI DAL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA” AL FESTIVAL DELLE REGIONI. QUELLO CHE VOGLIONO FAR CAPIRE, DAL COLLE, È CHE LE PAROLE DEL CAPO DELLO STATO SONO STATE PRECISE, SU SANITÀ E AUTONOMIA, E NON INTERPRETABILI RISPETTO AD ALTRE QUESTIONI (COME LO SCAZZO TRA IL GOVERNO E I GIUDICI)