Dagotraduzione dell’articolo di Margherita Stancati per www.wsj.com

Michela Leidi è diventata mamma la scorsa estate, quando la moglie ha dato alla luce la figlia Giulia. La coppia è stata travolta dal vortice gioioso e insonne della prima genitorialità.

Questo mese, un tribunale ha ordinato di cancellare il nome di Leidi dal certificato di nascita di Giulia, in quanto la sua inclusione era "contraria all'ordine pubblico". La sentenza, che ha lasciato la bambina con un solo genitore legale, la madre biologica, è stata una sorpresa che parte di una tendenza crescente di iniziative contro i genitori dello stesso sesso da parte dei tribunali e del governo italiani.

"Ho pianto tutte le mie lacrime", ha detto la signora Leidi, un'educatrice di 38 anni di Bergamo, nel nord Italia. "Non ho mai perso un'ecografia, dal momento in cui è stata concepita a quello in cui è nata. Eppure è come se non esistessi", ha detto. Ora sta cercando di adottare Giulia, un percorso tortuoso in Italia.

La legge non specifica se le coppie dello stesso sesso debbano essere riconosciute come genitori. Il riconoscimento dei genitori sui certificati di nascita è stato in gran parte lasciato ai sindaci. Anche se le decisioni possono variare a livello locale, molti genitori dello stesso sesso hanno ottenuto il riconoscimento dal 2016, quando l'Italia ha legalizzato le unioni civili gay.

Ora, il governo di destra del primo ministro Giorgia Meloni sta dicendo ai sindaci che non possono più scegliere. Infatti, sta spingendo affinché i genitori gay non biologici vengano cancellati retroattivamente dai documenti di nascita. Secondo le associazioni dei diritti degli omosessuali, potrebbero essere colpite centinaia di famiglie.

Il giro di vite sui certificati di nascita fa parte di una più ampia campagna contro la genitorialità omosessuale condotta dalla Meloni, che si è spesso espressa contro quella che definisce "la lobby LGBTQ" e in difesa dei valori cristiani della famiglia.

La Meloni proviene da un ambiente di estrema destra, ma ha lavorato duramente per accrescere le sue credenziali di conservatrice tradizionale, perseguendo politiche favorevoli all'establishment in materia di economia e affari esteri.

Allo stesso tempo, il suo governo ha cercato di accontentare i suoi elettori di destra con posizioni dure sull'immigrazione, sui diritti degli omosessuali e sull'identità nazionale. Recentemente, i suoi colleghi di partito hanno inveito contro l'uso strisciante di parole inglesi in italiano, proponendo multe per "anglomania".

Fratelli d'Italia è da tempo ostile alla genitorialità omosessuale. "Tutti i bambini hanno una madre e un padre. Dire che hanno due madri o due padri non significa dire la verità", ha dichiarato di recente Eugenia Roccella, ministro italiano per la Famiglia. L'uso di madri surrogate è un crimine "più grave della pedofilia", ha dichiarato Federico Mollicone, un importante legislatore del partito, scatenando una tempesta di fuoco.

La maternità surrogata è illegale in Italia, come nella maggior parte degli altri Paesi europei, ma l'Italia sta andando oltre. Il governo sta lavorando a un disegno di legge che renderebbe la maternità surrogata all'estero penalmente perseguibile in Italia, una mossa che colpirebbe soprattutto gli uomini gay. Molti avvocati sostengono che una simile disposizione sarebbe inapplicabile.

"È bastato che il governo cambiasse", ha dichiarato Alessia Crocini, attivista del gruppo LGBT Famiglie Arcobaleno. "Il clima che si è creato negli ultimi mesi è davvero da caccia alle streghe".

L'Italia è in controtendenza rispetto ai Paesi occidentali, che per lo più si sono mossi verso una maggiore uguaglianza di diritti e riconoscimento per le coppie dello stesso sesso. Le coppie dello stesso sesso non possono sposarsi in Italia. Alle lesbiche è vietato l'accesso ai trattamenti di fertilità. L'adozione gay è consentita solo in circostanze eccezionali.

La vasta influenza della Chiesa cattolica contribuisce a spiegare perché l'Italia si sia mossa più lentamente di molti altri Paesi occidentali nell'espansione dei diritti degli omosessuali. I leader della Chiesa italiana si sono opposti alla legge del 2016 che ha legalizzato le unioni civili in Italia. Nel 2021, il Vaticano ha esercitato pressioni contro una proposta di legge che mirava a criminalizzare la violenza e la discriminazione contro gli omosessuali davanti al Parlamento italiano, sostenendo che avrebbe interferito con la libertà religiosa della Chiesa. Il disegno di legge non è passato.

L'opinione pubblica italiana sui diritti degli omosessuali è diventata più liberale negli ultimi dieci anni. Un sondaggio globale condotto da Ipsos lo scorso anno ha rilevato che il 63% degli italiani vede con favore la genitorialità tra persone dello stesso sesso, rispetto al 73% degli americani e al 39% dei polacchi, uno dei Paesi socialmente più conservatori d'Europa.

Ma i valori tradizionali della famiglia sono particolarmente importanti per gli elettori della Meloni. Circa il 58% di coloro che votano per il suo partito Fratelli d'Italia si oppone all'adozione da parte di coppie gay, rispetto al 32% degli italiani in generale, secondo un sondaggio Ipsos condotto il mese scorso.

"Negli ultimi anni c'è stato un cambiamento significativo nell'opinione pubblica. Prima c'era molto scetticismo, molta opposizione" all'espansione dei diritti degli omosessuali, ha dichiarato Lorenzo Pregliasco, responsabile dell'istituto di sondaggi Quorum/YouTrend in Italia. "Il governo di destra ha un forte mandato elettorale e ritiene di essere in grado di stabilire l'agenda su questioni di valori su cui i suoi elettori sono d'accordo".

Negli ultimi mesi, il governo e i tribunali italiani hanno adottato nuove misure per limitare la posizione delle coppie gay. Roma si sta opponendo a una proposta dell'Unione Europea per un certificato di paternità valido in tutto il blocco, perché costringerebbe l'Italia a riconoscere lo status di genitori dello stesso sesso.

A dicembre, la Corte Suprema italiana ha bloccato le autorità locali dal riconoscere i certificati di nascita stranieri di bambini nati tramite maternità surrogata.

Il mese scorso, il governo ha detto alla città di Milano, capitale italiana degli affari e della moda, di smettere di registrare i genitori gay non biologici.

"Solo i genitori che hanno un rapporto biologico con il bambino possono essere menzionati nei certificati di nascita prodotti in Italia", ha dichiarato il Ministero dell'Interno in una lettera al sindaco e al procuratore capo di Milano. La lettera chiedeva che i certificati di nascita esistenti "venissero rettificati".

"Stanno trattando questi certificati come errori che possono essere facilmente corretti. Le madri sono trattate come dei refusi", ha dichiarato Susanna Lollini, un avvocato che lavora con gruppi LGBT.

Il Parlamento europeo, organo legislativo dell'UE, ha chiesto all'Italia di revocare la sua decisione sui certificati di nascita, descrivendola come "parte di un attacco più ampio contro la comunità LGBTQI+ in Italia". Roma afferma che sta semplicemente applicando le leggi esistenti. Ma molti avvocati sostengono che la legge italiana sia ambigua.

La pressione ha portato molti sindaci in tutto il Paese a smettere di registrare i genitori gay non biologici sui certificati di nascita. Ma, in assenza di una legislazione chiara, alcuni sindaci stanno andando avanti. Tra questi c'è Sergio Giordani, sindaco della città nordorientale di Padova.

"Non c'è una legge chiara quando si parla di due madri", ha detto Giordani, che non ha un'affiliazione politica. "Sto seguendo la mia coscienza. Faccio ciò che ritengo giusto. Lo faccio per i bambini".

Questo mese, il procuratore distrettuale locale ha iniziato a rivedere i 34 certificati di nascita rilasciati da Giordani a bambini con due madri dal 2017, il primo passo verso la potenziale cancellazione dei nomi dei genitori non biologici.

Denise Rinehart, cittadina americana di 49 anni, vive nella città italiana di Bologna con la moglie e i loro due figli. Quando il loro figlio più piccolo è nato nel 2021, la signora Rinehart, genitore non biologico, è stata inserita nel suo certificato di nascita. La donna teme che sia questione di tempo prima che la sua posizione giuridica venga cancellata.

"Potrebbe sicuramente accadere", ha detto la signora Rinehart, che lavora in teatro. "Temo che lo faranno con tutti". La coppia è già impegnata in una battaglia giudiziaria che riguarda il loro primo figlio, che legalmente è solo figlio della signora Rinehart. Lei vuole che la moglie italiana, Giulia Garofalo Geymonat, sia riconosciuta come secondo genitore. Finché ciò non avverrà, il bambino di 7 anni, nato e cresciuto in Italia, non avrà diritto alla cittadinanza italiana.

"La mia più grande preoccupazione è che mi vengano negati i diritti di genitore sul nostro primo figlio e che a mia moglie vengano tolti i diritti di genitore sul nostro secondo figlio", ha dichiarato la signora Garofalo Geymonat, 45 anni. "Se uno di noi muore o si ammala, questi bambini non sono protetti".

Per molte coppie gay e lesbiche in Italia, l'unico modo per essere riconosciuti come genitori è l'adozione. Ma l'adozione è un processo particolarmente lento in Italia.

Nadia Lettieri e sua moglie hanno presentato la richiesta di adozione a un tribunale della loro città natale, Napoli, nel 2020, subito dopo la nascita del loro primo figlio. La prima udienza è stata fissata per ottobre 2023.

"Mia moglie è costretta ad adottare i bambini che ha visto nascere e che ha cresciuto con me", ha dichiarato la signora Lettieri. Per questo mi fa arrabbiare quando la gente ci dice: "Basta che passiate per l'adozione, che problema c'è?"".

Il figlio più piccolo, Mattia, che ha un anno, è entrato e uscito dall'ospedale per problemi respiratori fin dalla nascita. Solo la signora Lettieri ha il permesso ufficiale di accompagnare il bambino in ospedale e di assentarsi dal lavoro per occuparsi di lui.

"Dobbiamo implorare i medici di permetterle di vedere nostro figlio, anche quando era in terapia intensiva", ha detto la signora Lettieri. "Dipendiamo dalle concessioni dei singoli, dal loro buon cuore, che siano insegnanti o medici. Non è possibile vivere così".