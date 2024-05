FIATO ALLE TRUMP! - THE DONALD SPUTA VELENO DOPO LA CONDANNA PER IL CASO STORMY DANIELS: “VIVIAMO IN UN PAESE FASCISTA! È STATO UN PROCESSO INIQUO, ORCHESTRATO DA JOE BIDEN. IL GIUDICE ERA CORROTTO E PIENO DI CONFLITTI DI INTERESSE. SEMBRA UN ANGELO MA È UN DIAVOLO” – “VOGLIONO DISTRUGGERE IL NOSTRO PAESE. SE FANNO QUESTO A ME LO POSSONO FARE A TUTTI…”

DONALD TRUMP PARLA DALLA TRUMP TOWER DI NEW YORK

TRUMP, VOGLIONO DISTRUGGERE IL NOSTRO PAESE

(ANSA) - "Vogliono distruggere il nostro Paese": lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar. Il tycoon ha attaccato il giudice, definendolo nuovamente "corrotto" e "pieno di conflitti" di interesse.

TRUMP, VIVIAMO IN UNO STATO FASCISTA

(ANSA) - "Viviamo in uno Stato fascista": lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar.

TRUMP, 'LOTTO PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE AMERICANA'

(ANSA) - "Tutto questo è più importante di me e della mia presidenza, sto lottando per la nostra Costituzione. A nessun presidente dovrebbe capitare quella che sta capitando a me". Lo ha detto Donald Trump a New York.

TRUMP, 'CONTINUEREMO A COMBATTERE, L'AMERICA TORNERÀ GRANDE'

(ANSA) - "Continueremo a combattere e renderemo l'America di nuovo grande": lo ha detto Donald Trump rilanciando lo slogan 'Maga' dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar, dipingendo un'America in declino e in crisi. "Il giorno più importante della storia sarà il 5 novembre", ha aggiunto, riferendosi all'Election day.

TRUMP CONFERMA, 'FARÒ APPELLO CONTRO IL VERDETTO'

(ANSA) - "Faremo appello contro il verdetto": lo ha annunciato Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar.

TRUMP, 'IL GIUDICE SEMBRA UN ANGELO MA È UN DIAVOLO'

(ANSA) - Il giudice Juan Merchan "sembra un angelo ma è davvero un diavolo": lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di New York dopo il verdetto nel caso pornostar.

TRUMP, 'PROCESSO INIQUO, ORCHESTRATO DA BIDEN'

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Un processo iniquo, orchestrato da Joe Biden: lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar. "Se fanno questo a me lo possono fare a tutti", ha proseguito. Il tycoon si è poi lamentato di essere stato sottoposto ad un ordine bavaglio di non commentare il processo mentre è candidato per la Casa Bianca.

TRUMP, AVREI VOLUTO TESTIMONIARE MA ERA RISCHIOSO

(ANSA) - "Avrei voluto testimoniare, volevo farlo ma la teoria dice che se dici qualcosa di leggermente sbagliato ti denunciano per falso. A me non importava ma c'era questa cosa". Lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di Ny dopo il verdetto nel caso pornostar. "Mi sarebbe piaciuto tanto testimoniare in aula - ha aggiunto - ma si rischiava. Tipo, se avessi detto è una giornata bellissima e invece pioveva".

