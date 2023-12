23 dic 2023 08:00

FIATO ALLE TRUMP! – “THE DONALD” LA SPUNTA ANCORA: LA CORTE SUPREMA AMERICANA HA RESPINTO LA RICHIESTA DEL PROCURATORE SPECIALE DI ESAMINARE IN TEMPI STRETTI IL NODO DELL’IMMUNITÀ PRESIDENZIALE IN MERITO ALL’ASSALTO A CAPITOL HILL, IN CUI TRUMP È ACCUSATO - È PROBABILE CHE L’INIZIO DEL PROCESSO PER IL "PUZZONE" SLITTERÀ OLTRE IL 4 MARZO 2024, GIORNO PRECEDENTE AL “SUPER TUESDAY” DELLE PRIMARIE REPUBBLICANE...