FIATO AL TRUMPONE: “SPERO DI NON DOVER SCEGLIERE TRA PUTIN CHE INGOIA L’UCRAINA O L’INVIO DI ARMI A KIEV”. POI RIBADISCE IL VECCHIO CAVALLO DI BATTAGLIA: “SE FOSSI STATO PRESIDENTE IO LA GUERRA NON SAREBBE MAI AVVENUTA. LA MORTE DI NAVALNY? NON SO SE È COLPA DI PUTIN. ERA GIOVANE” – “IL NOSTRO PAESE VA IN MALORA. SIAMO IN DECLINO…”

TRUMP, SPERO DI NON DOVER SCEGLIERE TRA MIRE PUTIN E ARMI A KIEV

(ANSA) - In una intervista a Fox News, Donald Trump ha detto che spera di non dover scegliere tra Putin che "ingoia" l'Ucraina o l'invio di armi a Kiev. "Spero che non si arrivi a questo", ha detto, sostenendo ancora una volta che la guerra "non sarebbe mai avvenuta" sotto la sua presidenza.

Intanto i repubblicani alla Camera stanno valutando varie opzioni per approvare in qualche modo gli aiuti all'Ucraina. Nella stessa intervista il tycoon non ha escluso che Vladimir Putin possa essere responsabile della morte dell'oppositore Alexiei Navalny ma ha sottolineato di non saperlo: "non lo so, ma forse, intendo forse, potrei dire probabilmente, ma non lo so", ha risposto. "Era giovane, quindi statisticamente avrebbe dovuto vivere per molto tempo... quindi è successo qualcosa di insolito", ha aggiunto Trump.

TRUMP, 'GLI USA IN MALORA. VOTATEMI, COSA AVETE DA PERDERE?’

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAR - "Il nostro Paese, un tempo grande, sta andando in malora. Siamo una nazione in declino! Vota Trump, cosa diavolo hai da perdere?": così l'ex presidente Usa e candidato alla Casa Bianca, Donald Trump, corteggia gli elettori sul suo social Truth. "State meglio rispetto a quattro anni fa?", chiede in un altro post. (ANSA).

