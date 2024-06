10 giu 2024 18:31

LA FIERA DEGLI EURO-TROMBATI! – NELLA LISTA DEI CANDIDATI ECCELLENTI NON ELETTI IN EUROPA SPICCANO VITTORIO SGARBI E LA “DUCIONA” ALESSANDRA MUSSOLINI – NIENTE SEGGIO A BRUXELLES PER IL PACIFISTA DEL PD, MARCO TARQUINIO, PER IL LEGHISTA CLAUDIO BORGHI E PER IL TRANSFUGO ROBERTO COTA, NE’ PER LA MOGLIE DI CALDEROLI, GIANNA GANCIA – NON CE LA FANNO NEANCHE L'EX MAGISTRATO CUNO TARFUSSER E IL COMICO PAOLO ROSSI...