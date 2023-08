SUI FIGLI ARCOBALENO OGNI MATTINA UN SINDACO SI SVEGLIA E FA COME GLI PARE – BEPPE SALA HA ANNUNCIATO CHE A MILANO SI POTRÀ RIPRENDERE LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA DI MINORI NATI ALL'ESTERO DA DUE PAPÀ (ANCHE SE CON LA SOLA INDICAZIONE DEL GENITORE BIOLOGICO) – IN MANCANZA DI UNA LEGGE NAZIONALE, NEL NOSTRO PAESE È UN FAR WEST: QUINDI AI GENITORI GAY NON RESTA CHE SPERARE DI RISIEDERE NEL COMUNE GIUSTO (FINO AL PROSSIMO STOP…)

Estratto dell’articolo di Elena Loewenthal per “La Stampa”

[…] Il sindaco di Milano Sala ha annunciato con un video su Facebook che il suo comune «potrà finalmente riprendere la trascrizione degli atti di nascita di minori nati all'estero da due papà anche se con la sola indicazione del genitore biologico». Sperando che sia (anche) femmina, nel senso che tutto ciò valga pure e genericamente anche per i figli di due mamme, non si può non salutare questa novità come un piccolo ma anche grande passo avanti dopo lo stop ai riconoscimenti a inizio anno mentre ora , comunica Sala, la risposta al quesito specifico posto dal comune di Milano al ministero è stata positiva.

Dunque si può (e si deve, anzi si dovrebbe) fare.

Al di là di questa che è una buona notizia, il punto è un altro. E cioè che proprio tale provvedimento, proprio il fatto che d'ora in poi – ma chissà per quanto, purtroppo, perché nulla è definitivo, in questo campo – a Milano la genitorialità omosessuale sarà riconosciuta per trascrizione, tutto questo mette in luce la tremenda fragilità giuridica e culturale che il nostro paese sta dimostrando a tale proposito.

[…]Una sorta di far west giuridico e politico in cui a seconda del momento e del posto in cui ti trovi tutto può cambiare – di bene in meglio o di male in peggio. In nome di un arbitrio in cui ben vorrai i provvedimenti come quelli del sindaco Sala. Ma poi? Ma intanto? Poi, dopo il punto interrogativo c'è, ci dovrebbe essere la politica. […]

