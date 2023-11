FIGLI E FIGLIASTRI: IL TALLONE D’ACHILLE DELLA CASA BIANCA – ELLA EHMOFF, FIGLIA DI DOUG, MARITO DELLA VICEPRESIDENTE USA KAMALA HARRIS, SOSTIENE UNA RACCOLTA FONDI PER GAZA – I REPUBBLICANI, CHE SOSTENGONO CHE OGNI DOLLARO INVIATO NELLA STRISCIA ARRIVI AD HAMAS, HANNO GIOCO FACILE PER CONDANNARE LA NUMERO DUE DI BIDEN E LA SUA PRESUNTA IPOCRISIA – ELLA HA 24 ANNI ED È CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA EBRAICA, MA HA SEMPRE PRESO LE DISTANZE DA ISRAELE…

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

ELLA EHMOFF CON KAMALA HARRIS

Anche la figliastra della vice presidentessa americana Kamala Harris si mobilita per Gaza, sostenendo una raccolta di fondi per i bambini. I repubblicani si affrettano a condannarla - nonostante lo stesso governo degli Stati Uniti abbia stanziato aiuti per i palestinesi - perché sostengono che ogni dollaro inviato nella Striscia sotto qualsiasi forma finisce comunque nelle tasche di Hamas

[…] Ella Emhoff è la figlia di Doug, marito di Kamala Harris, ma sua madre è la produttrice cinematografica Kerstin Emhoff. Il padre è ebreo, però lei ha dichiarato di non essere cresciuta secondo la tradizione ebraica e di non considerarsi tale. Ha studiato design alla Parsons di New York, ha fatto anche la modella, ed è molto legata alla matrigna.

Ella, che ha 24 anni, ha dato il proprio supporto su Instagram ad una campagna lanciata dal Palestinian Children’s Relief Fund, organizzazione non profit basata a Kent, in Ohio. Secondo il sito Pro Publica, nel 2021 aveva già raccolto un totale di 21 milioni di dollari. Il progetto appoggiato da Ella davanti ai suoi 315mila seguaci, secondo il New York Post, ha ricevuto donazioni per 7,8 milioni di dollari, ma non è chiaro se lei ha contribuito, oltre a pubblicizzare l’iniziativa. […]

Jeff Van Drew

Il deputato repubblicano Jeff Van Drew ha subito condannato l’atto della figliastra di Kamala Harris: "È una cosa che mi preoccupa in maniera straordinaria, e la trovo ripugnante. Sono sorpreso e disturbato da questo comportamento".

Anche il presidente Biden per la verità ha inviato aiuti per 100 milioni di dollari ai palestinesi di Gaza e della Cisgiordania, garantendo che verranno distribuiti attraverso un meccanismo che impedisce ad Hamas di metterci le mani sopra. […]

ELLA EHMOFF SOSTIENE GAZA KAMALA HARRIS CON IL MARITO DOUG EHMOFF E I FIGLIASTRI