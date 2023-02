FIGLI DI PUTIN – STEVEN SEAGAL, L’ATTORE AMERICANO FILO-PUTIANO CHE NEL 2016 HA OTTENUTO LA CITTADINANZA RUSSA, È STATO INSIGNITO DELL’ONORIFICENZA DELL’ORDINE DELL’AMICIZIA DA “MAD VLAD” – DA QUANDO LE TRUPPE DI MOSCA HANNO INVASO L’UCRAINA, SEAGAL HA SEMPRE DIFESO LA RUSSIA ED È ANDATO PERFINO A VISITARE I SOLDATI DELL'“ARMATA LESSA” FERITI IN DONBASS...

(ANSA) - L'attore americano Steven Seagal, già nominato in passato come inviato speciale della Russia negli Stati Uniti, è stato insignito dell'onoreficenza dell'Ordine dell'Amicizia dal presidente Vladimir Putin. In un decreto firmato dal presidente, citato dall'agenzia Tass, si spiega che Seagal è stato premiato per il contributo dato allo sviluppo della cooperazione internazionale culturale e umanitaria.

L'attore, il cui nonno paterno era originario della Russia, ha ottenuto la cittadinanza di questo Paese nel 2016 e successivamente è stato nominato rappresentante speciale del ministero degli Esteri di Mosca per le relazioni umanitarie con gli Usa e il Giappone. Sono forti infatti anche i suoi legami con il Paese del Sol Levante, dove visse da giovane e dove imparò l'arte marziale dell'Aikido, arrivando al grado di cintura nera di settimo dan e diventando responsabile di un centro di addestramento.

Seagal, che oggi ha 71 anni, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Putin e dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina ha visitato soldati russi feriti nella regione di Mosca e prigionieri ucraini a Yelenovka, non lontano dal confine. Seagal è anche un chitarrista che ha pubblicato due album, al primo dei quali ha contribuito Stevie Wonder. E' inoltre un attivista per i diritti degli animali e sostenitore del Dalai Lama.

