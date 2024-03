14 mar 2024 18:20

UN FILM GIÀ VISTO: RIPARTE LA POLEMICA SUL PATROCINIO DELLA REGIONE LAZIO AL GAY PRIDE - L’ANNO SCORSO IL MAL-DESTRO GOVERNATORE, FRANCESCO ROCCA, LO AVEVA PRIMA CONCESSO E POI RITIRATO. E QUEST'ANNO? VIA CON LE SUPERCAZZOLE: "PROBABLIMENTE DARÒ IL PATROCINIO, STIGMATIZZANDO CHE NON RIGUARDA ASSOLUTAMENTE LA PARTE SULL’UTERO IN AFFITTO. AL MOMENTO, QUINDI, IL PATROCINIO NON C’È PERCHE' AL MOMENTO NON C’È LA RICHIESTA...”