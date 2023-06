FINALMENTE ABBIAMO TROVATO UN’APPLICAZIONE UTILE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SCRIVERE I DISCORSI AI POLITICI – LA PREMIER DANESE, METTE FREDERIKSEN, HA FATTO SCRIVERE UNA PARTE DEL SUO ULTIMO DISCORSO IN PARLAMENTO A CHATGPT, PER "EVIDENZIARE" I RISCHI ASSOCIATI ALLA NUOVA TECNOLOGIA – ANCHE IL DEPUTATO ITALIANO DI AZIONE, MARCO LOMBARDO, HA FATTO LO STESSO. VISTO IL LIVELLO DI RETORICA A CUI CI HANNO ABITUATO I LEADER, NESSUNO HA NOTATO LA DIFFERENZA…

METTE FREDERIKSEN

La premier danese Mette Frederiksen ha tenuto un discorso in Parlamento, in cui la prima parte è stata scritta utilizzando lo strumento di intelligenza artificiale ChatGPT, al fine di evidenziare sia l'aspetto rivoluzionario che il rischio associato a questa tecnologia.

Durante la sua valutazione politica, al termine della sessione parlamentare, il capo del governo danese ha dichiarato che il robot conversazionale sviluppato da OpenAI è in grado di ingannare. "Quello che ho appena letto non è mio. O di qualsiasi altro essere umano", ha spiegato a sorpresa ai deputati Frederiksen dopo la sua presentazione. Ha sottolineato che, sebbene non sempre preciso nei dettagli del programma di lavoro del governo o nella punteggiatura, ciò di cui ChatGPT è capace è sia affascinante che terrificante.

marco lombardo legge un discorso in senato scritto da chatgpt

[...] Le persone incaricate di scrivere di solito i discorsi del Presidente del Consiglio non hanno commentato la qualità di questa produzione. Alcune delle frasi del discorso che sono state riportate dai media includono: "Sebbene abbiamo incontrato sfide e opposizione lungo la strada, sono orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto insieme nell'ultimo anno parlamentare" e "Abbiamo lavorato duramente per cooperare tra le parti e garantire un futuro forte e sostenibile in Danimarca", oppure "Abbiamo adottato misure per combattere il cambiamento climatico e garantire una società più equa e inclusiva in cui tutti i cittadini abbiano pari opportunità".[…]

