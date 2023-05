FINALMENTE ‘GNAZIO LA RUSSA HA DETTO UNA COSA SENSATA: “CHI HA IMBRATTATO CON LA VERNICE LA FACCIATA DI PALAZZO MADAMA VADA A SPALARE IL FANGO IN EMILIA-ROMAGNA” – IL PRESIDENTE DEL SENATO PROVA A CONVINCERE I “GRETINI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” A DARSI DA FARE, INVECE DI BLOCCARE LE STRADE O IMBRATTARE PALAZZI E OPERE D'ARTE. IN CAMBIO PROPONE DI... – IL PILOTA DI FORMULA 1 YUKI TSUNODA, CON LA PALA IN MANO, PULISCE LE STRADE A FAENZA

YUKI TSUNODA

1. LA RUSSA: 'CHI IMBRATTÒ IL SENATO VADA VOLONTARIO IN EMILIA'

(ANSA) - "Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito.

E allora faccio una proposta: vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell'alluvione.

Sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere concretamente fare qualcosa per l'ambiente". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa con l'ANSA.

2. IL PILOTA DI F1 YUKI TSUNODA SPALA IL FANGO A FAENZA

(ANSA) - C'è anche il pilota di Formula 1 Yuki Tsunoda, assieme ai suoi compagni del team AlphaTauri, tra coloro che danno una mano a spalare il fango e a ripulire le strade di Faenza (Ravenna). Il pilota giapponese ha postato sui propri profili social le foto che lo ritraggono, con la pala e gli scarponi, in una via della cittadina ravennate.

palazzo madama imbrattato con la vernice 7

Sul suo profilo Instagram, Tsunoda ha scritto che "dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere, fango, e odore di benzina ovunque.

Attualmente le persone stanno lottando per trovare cibo e soprattutto posti dove stare, dopo che molti sono stati evacuati dalle proprie case. Per favore, tutto quello che potete fare per aiutare è apprezzato, non importa quanto grande o piccola sia la donazione".

ignazio la russa. ignazio la russa. 2 palazzo madama imbrattato con la vernice 6