SIAMO DIVENTATI LA CINA E NON CE NE ERAVAMO ACCORTI! - LA DEPUTATA DI FRATELLI D'ITALIA YLENJA LUCASELLI PER SPARARE UN POST CONTRO IL GREEN PASS FA CASINO COI NUMERI: “PIÙ DI 500 MILIONI DI ITALIANI NON ANDRANNO AL LAVORO!” (MA IN TUTTO SIAMO POCO MENO DI 60 MILIONI…) - IL POST È STATO RIMOSSO, ANCHE SE LO SPUTTANAMENTO ERA GIÀ PARTITO - NON UNA GAFFE ISOLATA: LA LUCASELLI È PROPRIO CONVINTA DELLA SUA MINCHIATA VISTO CHE ANCHE IN UN INTERVENTO ALLA CAMERA AVEVA FATTO LO STESSO ERRORE… - VIDEO