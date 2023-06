FINALMENTE IL PD TORNA A FARE QUELLO CHE CHE GLI RIESCE MEGLIO: SPACCARSI – I SINDACI E I GOVERNATORI DEM, DA SALA A DE LUCA, ESULTANO PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TARGATA NORDIO CHE CANCELLA L'ABUSO D'UFFICIO. UNA POSIZIONE CHE IMBARAZZA ELLY SCHLEIN – LA SEGRETARIA MULTIGENDER SI PRESENTA A UNA DIBATTITO A BOLOGNA E SCIORINA LA SOLITA SUPERCAZZOLA. MA GIANNI CUPERLO LA INFILZA SUL TEMA GIUSTIZIA: “BASTA DICHIARAZIONI SPARSE, PARLIAMONE ALLA DIREZIONE DEL PD”

Estratto dell’articolo di Silvia Bignami per https://bologna.repubblica.it/

elly schlein gianni cuperlo

[…] Elly Schlein si è presentata a sorpresa alla iniziativa "Ritorno al futuro", organizzata da Gianni Cuperlo a Bologna per riflettere sulle trasformazioni del partito. La segretaria indica una serie di temi chiave - sanità, lavoro, Pnrr e autonomia differenziata - sulle quali il Pd deve combattere con una voce sola.

"La pluralità di voci deve restare una caratteristica del nostro partito. Guai a diventare a diventare un partito personale, ormai tutti lo sono. Ma dobbiamo anche evitare di far emergere questa pluralità come elemento di debolezza. Anche perché ci sono temi come sanità, lavoro, Pnrr, autonomia differenziata in cui siamo assolutamente compatti".

carlo nordio foto di bacco (1)

Parole che non toccano un tema sul quale invece anche queste ore il Pd si sta dividendo: l'abolizione dell'abuso d'ufficio decisa dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e condivisa da una parte dei primi cittadini dem o del centrosinistra, tra i quali il presidente dell'Anci Antonio De Caro (sindaco di Bari) e il primo cittadino di Milano Beppe Sala.

elly schlein foto di bacco

Stessa opinione sarebbe stata espressa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e dall'europarlamentare Elisabetta Gualmini, che nelle scorse ore ha detto: "Sull’abuso d'ufficio sono stati i sindaci Pd e la presidenza Anci a chiedere una profonda revisione. Il 98% delle indagini finisce in nulla. Ora che sia stato abolito non può essere contestato da noi. Nessuno ci capirebbe".

Elly Schlein non entra nel merito della riforma della giustizia, ma insiste perché il Pd torni a mobilitarsi […]

Chi invece affronta anche lo spinoso tema dell'abuso d'ufficio è Gianni Cuperlo. "Della riforma della giustizia ritengo sia giusto si discuta nella direzione del partito che si terrà lunedì e nei gruppi parlamentari. Non possiamo procedere con singole dichiarazioni sui giornali, né possiamo giudicare una riforma a la carte".

vincenzo de luca contro giorgia meloni 1

"Ricordiamoci - aggiunge - che la riforma va giudicata nella sua complessità. Non possiamo giudicarla a partire da singole parti senza contare che io ritengo sia nel complesso una riforma peggiorativa. Discutiamone nel merito, in direzione e nei gruppi parlamentari". Un invito quindi a evitare fughe in avanti. Alla stessa iniziativa parteciperà, in videocollegamento, anche l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando.

beppe sala gianni cuperlo