Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per “Sette – Corriere della Sera”

Matteo Salvini il camaleonte, dieci anni dopo. Le elezioni in Lombardia e anche in Lazio di certo fanno tirare al segretario leghista un bel respiro di sollievo, il rischio che il suo elettorato fosse fagogitato da Fatelli d’Italia per molti, anche dentro alla Lega, era uno spettro assai concreto. […] Ma, alla fine, il segretario leghista si dimostra un navigatore che riesce a tenere il timone.

Anche una sfida insidiosa come Umberto Bossi che qualche mese fa era tornato a parlare di nordismo è stata disinnescata senza troppi danni. Grazie al cambio di pelle e atteggiamenti. Il mondo è cambiato dal 2013, e di certo anche Salvini. Da indipendentista che era a nazionalista tricolore, quello si sa. Da “comunista padano” (vabbé, allora era il 1996) a leader che invita i suoi supporter a fare i selfie passando da destra, perché «quella, lo sapete, è la parte giusta».

Dal ragazzo che inneggia alle ruspe di fronte ai campi rom al primo ministro dell’Interno della storia in braghe da bagno. Da protagonista dei G7 sulla sicurezza al Papeete disco beach, senza soluzione di continuità, nel giro di poche ore. Ma oggi, la nuova incarnazione, quella sì ha stupito, gli amici come i detrattori: Salvini il silenzioso. «Matteo non si tiene» dicevano anche i suoi più cari amici, ora invece ci riesce benone. Da esternatore seriale che era per il lavoraccio difficile di scaldare i social fino all’improvviso silenzio.

[…] Niente interviste ai quotidiani nazionali, pochissime apparizioni televisive. […] Per il resto, non una parola su ciò che non sono lavori pubblici. […]

I post, tutti e soltanto sull’ammodernamento della circonvallazione di Trento, sui cantieri del villaggio olimpico 2026, sulla Asti Cuneo. E via sbloccando opere. Al comandamento c’è una sola eccezione: la Rai, antica ossessione leghista. Che con Sanremo è tornata al centro di considerazioni quasi quotidiane sul canone, sui super stipendi, sul ruolo del servizio pubblico.

LA MUTAZIONE

A dire il vero, Matteo Salvini non si occupa soltanto di opere pubbliche. Consapevole come ogni bravo leghista dell’importanza di avere posti nella stanza dei bottoni, lui su quel fronte è attivissimo: incontra, si informa, individua i suoi uomini e li sostiene. Fino al recente colpo che fa ammutolire di meraviglia i sostenitori: l’elezione a vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura di Fabio Pinelli.

[…] La mutazione è anche negli outfit. Dai giorni delle felpe geolocalizzate, dei piumini super sponsorizzati e dei bermuda arditi è passato alla fase che i suoi stessi amici chiamavano “Village people” con i giubbotti da poliziotto, da pompiere, da addetto della protezione civile. Se c’era qualche volta la giacca, la cravatta appariva soltanto in Senato. Ma lì, si sa, è obbligatoria.

Oggi, la ritrovata ministerialità si accompagna quasi sempre alle cravatte […]. […] Alla fine, Roberto Maroni ci aveva visto giusto. Era il settembre del 2013 quando “il Bobo”, presidente lombardo fresco di elezione, annunciò che non sarebbe rimasto segretario della Lega. Sorpresa: come successore scelse un appena quarantenne milanese, allora già abbastanza noto alla ribalta nazionale soprattutto le battutacce politicamente scorrette con cui se ne usciva nei comizi per poi riaggiustarle, all’incirca, nelle ospitate televisive. C’era un piano, alla fine neanche nuovo.

Il classico gioco di sponda interno al partito: Maroni governatore e Salvini segretario di lotta e di protesta. Il milanese che minacciava sfracelli e il varesino che metteva a posto, smussava, cesellava il profilo di una Lega pur sempre di governo. […] «Ho sbagliato qualche conto» riderà qualche anno più tardi Maroni […]. […]

All’inizio, l’ideale resta la Padania. Del resto, tra gli euro amici anti Unione ci sono sia partiti nazionalisti in senso classico che separatisti di diversa estrazione. Ma a guardar bene, Roma già non è più ladrona, perché «il nemico è Bruxelles, è là che si prendono le decisioni». […] I leghisti […] all’inizio non capiscono, ma sono usi all’obbedir tacendo: nella Lega è la prima virtù. Oggi con Salvini come ieri con Umberto Bossi.

Nasce “La bestia” della comunicazione, Luca Morisi riesce a saldare in una macchina comunicativa formidabile quei lunghi giri nella Provincia più profonda con il martellamento sui social network e con le apparizioni televisive […]. Poi, nuova sorpresa.

Quello che era stato il nemico naturale, i 5 stelle diventano partner di governo e Matteo Salvini ministro dell’Interno. […] Salvini è un quasi premier, detta l’agenda di governo. E a un certo punto, nell’agosto del 2019, quel governo lo fa cadere. E lì che nasce il Salvini che «non si fida di nessuno»: tutti i suoi, dal primo all’ultimo, insistevano perché staccasse la spina a Giuseppe Conte. Salvo poi rinfacciargli la decisione. Eppure, lui li ascolterà ancora, accettando di dare un sostegno non scontato a Mario Draghi. Non coglie però ancora l’occasione di cambiare immagine: per quello, bisognerà attendere il governo Meloni.

