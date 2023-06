E ALLA FINE ARRIVA ELLY – DOPO UN LUNGO TIRA E MOLLA, SCHLEIN SARÀ PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI OGGI DEL M5S A ROMA PER IL REDDITO DI CITTADINANZA E IL SALARIO MINIMO – IERI LA SEGRETARIA MULTIGENDER AVEVA FATTO SAPERE CHE NON SAREBBE ANDATA AL CORTEO MA AVREBBE MANDATO UNA DELEGAZIONE DEL PD. NELLA NOTTE UNA TELEFONATA CON CONTE LE HA FATTO CAMBIARE IDEA (QUANDO SI DICE AVERE LE IDEE CHIARE) – PROVE PER RESUSCITARE IL FU CAMPO LARGO

Una telefonata per riavvicinarsi. Elly Schlein ieri notte ha chiamato Giuseppe Conte, apprende Repubblica. E la telefonata porta in dote un gesto simbolico significativo: la segretaria del Pd oggi pomeriggio, alle 14, si affaccerà a piazza della Repubblica, dove partirà il corteo del Movimento sulle "vite precarie", per protestare contro lo smantellamento del reddito di cittadinanza e per chiedere il salario minimo, battaglia sposata anche dai dem.

Schlein aveva deciso di non andare in piazza. Ieri lo aveva comunicato ai collaboratori, facendo sapere di voler spedire al corteo dei 5S una piccola delegazione, composta da Marco Furfaro [...] e Alfredo D'Attorre [...]. La telefonata con l'ex presidente del Consiglio. E la mossa a sorpresa. Per riannodare i fili del campo largo.

