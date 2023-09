E ALLA FINE ARRIVA URSULA – VON DER LEYEN ANDRÀ DOMANI A LAMPEDUSA CON GIORGIA MELONI - LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA HA ACCETTATO L'INVITO CHE LE ERA STATO RIVOLTO IERI DALLA PREMIER - LA SORA GIORGIA LE AVEVA RICORDATO CHE "LA PRESSIONE MIGRATORIA CHE L'ITALIA STA AFFRONTANDO IN QUEST'ULTIMO PERIODO È ORMAI DIVENTATA INSOSTENIBILE..."

1-FONTI, VON DER LEYEN E MELONI A LAMPEDUSA NEL WEEKEND

ursula von der leyen giorgia meloni tunisia

(ANSA) - A quanto si apprende l'ANSA da fonti europee la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà a Lampedusa con la premier Giorgia Meloni "questo weekend". Domenica sera von der Leyen è attesa a New York dove resterà fini alla metà della prossima settimana per l'Assemblea Generale dell'Onu.

2-CARA URSULA, VIENI A LAMPEDUSA”. L’INVITO DI MELONI PER MOSTRARE L’EMERGENZA MIGRANTI

Estratto dell’articolo di Francesca Galici per “Il Giornale”

Il limite dell'accoglienza italiano è stato raggiunto e ben superato. Questa settimana ha segnato uno spartiacque nell'atteggiamento del governo sulla questione migratoria: l'arrivo in massa di migranti a Lampedusa ha fatto suonare molti campanelli d'allarme a Roma.

giorgia meloni ursula von der leyen

Molti i dubbi sull'atteggiamento dell'Unione europea davanti a questa enorme crisi, a partire dall'indifferenza di Bruxelles, passando per la chiusura delle frontiere di Francia e Austria e il rifiuto di nuovi dublinanti della Germania. Per questa ragione, Giorgia Meloni ha deciso di far sentire la sua voce in Europa, mandando una lettera a Ursula von der Leyen e una a Charles Michel, chiedendo che aprano finalmente gli occhi davanti a quanto sta subendo l'Italia.

"Cara Presidente, cara Ursula, la pressione migratoria che l'Italia sta affrontando in quest'ultimo periodo, soprattutto sulle sue isole più prossime all'Africa, è diventata insostenibile", scrive il presidente del Consiglio al presidente della Commissione europea, al quale spiega come il sistema di accoglienza italiano sia ormai al collasso.

giorgia meloni e ursula von der leyen sorvolano l emilia romagna alluvionata 2

Ovviamente il focus è Lampedusa, "dove nella sola prima metà di settembre si sono registrati più di 11mila arrivi, gran parte dei quali partiti dalle coste tunisine". Numeri enormi, che hanno messo a dura prova strutture e operatori, anche a fronte delle intemperanze degli stessi migranti. […]

