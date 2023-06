15 giu 2023 09:54

ALLA FINE DEL FUNERALE DI BERLUSCONI, URBANO CAIRO SI E’ INTRATTENUTO A LUNGO CON LICIA RONZULLI - I DUE HANNO PARLATO ALMENO UN QUARTO D'ORA DEL CAV MA ANCHE DI POLITICA. ALIMENTANDO, COSÌ, UN SOSPETTO CHE CIRCOLA SEMPRE PIÙ FORTE NEGLI AMBIENTI MELONIANI: “CAIRO È TROPPO ATTIVO IN QUESTA FASE” - IL PRESENZIALISMO DI URBANETTO HA CREATO ASPETTATIVE IN FORZA ITALIA E QUALCHE SOSPETTO TRA I FEDELISSIMI DELLA DUCETTA - MA SE LA DISCESA IN POLITICA E’ LONTANA, MOLTO PIÙ CONCRETA È UN'ALTRA PARTITA: COME DAGO-DIXIT, IL BOCCONE GROSSO E’ MEDIASET…