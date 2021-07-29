ALLA FINE I GRILLINI HANNO INGOIATO PURE LA RIFORMA CARTABIA: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALLA PROPOSTA DI MEDIAZIONE SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE, CON L’OK ANCHE DEI MINISTRI DEL MOVIMENTO 5 STELLE - BONAFEDE E LA SARTI DISPERATI, SPERAVANO SALTASSE TUTTO E SI SENTONO TRADITI DA CONTE - ORA CHI GLIELO DICE A TRAVAGLIO?

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 (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Via libera del Consiglio dei ministri alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale. A quanto si apprende, c'è il via libera anche del M5s. (ANSA).

 

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politica

DI MELONI E DI GOVERNO - LA “DUCETTA” ASPETTA IL MOMENTO GIUSTO PER FARE UN PASSO VERSO IL GOVERNO E USCIRE DAL GHETTO IN CUI SI È AUTO-INFILATA. LA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE CON LE AMMINISTRATIVE: SE FOSSERO CONFERMATI I SONDAGGI CHE DANNO “FRATELLI D’ITALIA” PRIMO PARTITO, LA MELONI NON AVREBBE PIÙ PROBLEMI A TENDERE UNA MANO AL GOVERNO DA UNA POSIZIONE DI FORZA - IL SUO IDEOLOGO CROSETTO: “IL RISCHIO È CHE SI CONSOLIDI UNA CONVENTIO AD EXCLUDENDUM. LE CONSIGLIEREI DI NON FARSI METTERE ALL'ANGOLO E SPARIGLIARE…”

TRA IL CENTRO-SINISTRA E IL CENTRO-DESTRA, MEJO IL CENTRO-TAVOLA – MARCO DAMILANO: AL RIPARO DI DRAGHI, CON LA REGIA NASCOSTA DI DENIS VERDINI, SI È MESSO IN MOTO IL PROGETTO DI UN PARTITONE CENTRISTA CON SALVINI, BERLUSCONI, RENZI, CALENDA E CESPUGLI VARI, CUI QUEL CHE RESTA DELLA SINISTRA, IL PD, POTRÀ SOLO ASSOCIARSI, MENTRE FRATELLI D'ITALIA E UNA SCHEGGIA DEL FU MOVIMENTO 5 STELLE RESTERANNO ALL'OPPOSIZIONE. GIÀ IN ATTO IN FRANCIA E GERMANIA, IL CENTRISMO SENZA LIMITISMO LO VUOLE UNA UNIONE EUROPEA CHE CHIEDE STABILITÀ O CHIUDE IL RUBINETTO