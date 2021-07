COME CAMBIA LA RIFORMA CARTABIA? - LE NOVITÀ CHE HANNO FATTO DESISTERE CONTE E I GRILLINI: PER I PRIMI TRE ANNI, LA DURATA DEL PROCESSO D'APPELLO SI ESTENDE PER UN ULTERIORE ANNO E QUELLA DEL PROCESSO PER CASSAZIONE DI ULTERIORI SEI MESI; PER ALCUNI REATI (MAFIA, VIOLENZA SESSUALE, TERRORISMO) I GIUDICI POSSONO DISPORRE L'ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO PROCESSUALE. LA MAGGIORANZA RITIRERÀ TUTTI GLI EMENDAMENTI…