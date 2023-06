ALLA FINE, VINCE MALAGÒ - GIUSEPPE DE MITA (SPONSORIZZATO DAL MINISTRO ANDREA ABODI E DAL SUO PATRON, IL CAPO DEL CONI), L’HA SPUNTATA: IL FIGLIO DI CIRIACO SARÀ PRESIDENTE DI SPORT E SALUTE, E DIEGO NEPI AMMINISTRATORE DELEGATO – COME DAGO-DIXIT, GIORGETTI, GRANDE NEMICO DI “MEGALÒ”, STAVA CERCANDO UN ALTRO NOME PER SOSTITUIRE VITO COZZOLI, MA HA DOVUTO ABBOZZARE – LA LOTTA TRA IL MINISTRO E MALAGÒ, CULMINATA AI TEMPI DEL PRIMO GOVERNO CONTE…

giuseppe de mita foto mezzelani

FLASH! – SPORT E POCA SALUTE! NON CI SONO SOLO LE NOMINE DI ENI, ENEL, POSTE, LEONARDO, ETC: SI STA BATTAGLIANDO ANCHE SULLA EVENTUALE SUCCESSIONE DI VITO COZZOLI, RESPONSABILE DI SPORT E SALUTE, L’AZIENDA EX CONI CHE È DIVENTATA LA VERA “CASSAFORTE” DELLO SPORT ITALIANO (360 MILIONI). IL MINISTRO DELLO SPORT ANDREA ABODI E IL SUO PATRON GIOVANNI MALAGO’ VOGLIONO SOSTITUIRLO CON GIUSEPPE DE MITA. MA GIORGETTI NON NUTRE ALCUNA SIMPATIA PER MALAGO’ E AVREBBE IN TASCA UN ALTRO NOME…

vito cozzoli foto di bacco

DOPO LO SCONTRO INFINITO DE MITA A SPORT E SALUTE

Estratto dell’articolo di C.T. e G.T per “L’Espresso”

In attesa di conoscere il suo destino di amministratore pubblico, Vito Cozzoli si è rifugiato nel privato. L'ad di Sport e Salute, l'ex Coni Servizi sciolta e trasformata ai tempi del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, è in scadenza di mandato.

La sua posizione, conquistata sotto le bandiere grilline nel marzo 2020, non lascia prevedere una conferma nonostante ci sia stato un tentativo dell'avvocato pugliese […] di adeguarsi alle nuove alleanze.

Malago Giorgetti

Per non lasciare nulla al caso, alla fine dello scorso aprile il manager barese è stato nominato presidente di Mashfrog, società di ict fondata da Edoardo Narduzzi, e si prepara a tornare ai suoi interessi di partenza nel settore dell'engineering e dell'informatica, mai del tutto abbandonati salvo l'uscita dal gruppo lucano in crisi Psc tre anni fa, nel momento di assumere la carica nel campo sportivo su sollecitazione dell'allora ministro Vincenzo Spadafora.

La trasformazione di Coni Servizi, dove l'attuale ministro dello sport Andrea Abodi ha fatto il consigliere per sei anni, ha rappresentato il momento più alto di conflittualità tra il governo e il blocco di potere guidato dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Un blocco del quale facevano parte lo stesso Abodi e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.

cozzoli malago foto mezzelani gmt044

Il momento di maggiore tensione ha visto l'antagonismo tra Malagò e Rocco Sabelli, nominato alla guida della nuova società dal leghista Giancarlo Giorgetti, […] costretto alle dimissioni dopo sette mesi proprio per il pessimo rapporto con il numero uno dello sport olimpico italiano. Con Cozzoli […] è andata un po' meglio ma non troppo.

Sport e Salute, controllata dal Mef, è rimasta un vulnus per l'establishment dello sport italiano. E anche con questo governo l'azionista principale è sempre Giorgetti. E infatti dal ministero dell'Economia, che assieme al ministero dello Sport si occupa delle nomine, si prevede il rinnovo dei vertici di Sport e Salute entro un paio di settimane.

giuseppe de mita foto mezzelani gmt21

Lo scorporo delle cariche di amministratore delegato e di presidente, oggi assorbite entrambe da Cozzoli, permettono al governo di accogliere nell'organigramma Giuseppe De Mita, molto stimato da Giorgia Meloni. Il figlio più giovane dell'icona democristiana nonché ex capo del governo Ciriaco, […] è stato già cooptato nel Cda di Cinecittà.

Giuseppe ha cominciato la carriera nello sport all'ufficio stampa della Lazio di Sergio Cragnotti e l'ha interrotta dopo l'esperienza nella società di procuratori calcistici Gea World con Chiara Geronzi (figlia di Cesare), Alessandro Moggi (figlio di Luciano) e il collaboratore Davide Lippi (figlio di Marcello).

diego nepi foto mezzelani gmt118

De Mita dovrebbe essere presidente, mentre l'amministratore delegato sarebbe Diego Nepi, attualmente direttore generale di Sport e Salute […]

