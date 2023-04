FINISCE COME IN TUTTE LE SEPARAZIONI: RENZI E CALENDA ADESSO LITIGANO SUI SOLDI – COME DAGO-ANTICIPATO SI VA VERSO IL DIVORZIO TRA "IL CHURCHILL DEI PARIOLI" E MATTEONZO - MA LA ROTTURA È FRENATA DAL RISCHIO DI PERDERE FONDI E GRUPPI PARLAMENTARI - I CALENDIANI DICONO CHE ITALIA VIVA NON VUOLE SCIOGLIERSI COME PARTITO PER TENERE IN CASSA I FONDI DEL 2XMILLE”. UN MILIONE E DUECENTO MILA EURO, MICA SPICCIOLI...

Il divorzio Calenda-Renzi è a un passo, più vicino che mai. Ma non è detto che i due possano riprovarci un’ultima volta, come Totti e Ilary che cinque mesi prima di ufficializzare il patatrac (erano già uscite le foto del Capitano con Noemi) si attovagliarono al ristorante con i pargoli per dire che erano tutte “fake news”. “Rottura? Ma figuriamoci”, fa filtrare il leader di Azione, mentre il rullo delle agenzie da stamattina batte veline e repliche all’impazzata. Se ci sarà una mezza riappacificazione o una separazione vera, definitiva, lo si capirà in giornata: Carlo Calenda alle 17 riunirà i suoi parlamentari. Mossa tattica: Renzi aveva già convocato per le 21.30 i suoi.

E il big bang produrrebbe intanto un clamoroso ridimensionamento in Parlamento: sia alla Camera che al Senato Azione e Italia Viva non avrebbero i numeri per formare gruppi autonomi. Entrambi i soggetti si ritroverebbero nel catino del gruppo Misto. Con meno uffici, meno consulenti, meno soldi. Perché anche l’aspetto economico non è da sottovalutare.

“Iv – dicono da Azione – non vuole sciogliersi come partito per tenere in cassa i fondi del 2XMille”. Un milione e duecento mila euro, mica spiccioli. Replica il tesoriere turborenziano Bonifazi: “Italia Viva ha contribuito in modo paritetico rispetto ad Azione a tutte le campagne elettorali del Terzo Polo e Calenda ha optato per affissioni recanti il suo volto e il suo nome. Quanto al futuro 2XMille andrà ovviamente alla struttura legittimata dal congresso democratico”. Sempre se ci si arriverà.

