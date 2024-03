1 mar 2024 19:41

FIORELLA NON M’ANNOIA – LA MELONA VERGA UN TWEET IN CUI CHIEDE DI INTENSIFICARE GLI SFORZI SUI NEGOZIATI IN ATTO PER CREARE LE CONDIZIONI PER UN CESSATE IL FUOCO A GAZA. E LA ROSSA FIORELLONA MANNOIA LA INFILZA: “QUESTO POST É UNO SCHERZO? QUANDO DOVEVATE VOTARE PER IL CESSATE IL FUOCO DOVE ERAVATE?”