FRANCESCO RENZI FA COME MESSI E SCEGLIE LA FLORIDA: IL 22ENNE È IL NUOVO ATTACCANTE DELLA FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY DI MIAMI – IL FIGLIO DEL SENATORE, CRESCIUTO NELLE GIOVANILI DELL'UDINESE, LASCIA ALLE SPALLE UNA STAGIONE IN SERIE D CON IL PRATO, DOVE HA SEGNATO 7 GOL, E VA A STUDIARE NEGLI "STATES", DOVE GIOCHERÀ PER LA SQUADRA DELL'ATENEO AMERICANO

Estratto dell’articolo di Matteo Lignelli per www.corriere.it

Francesco Renzi va in America: è il nuovo attaccante della Florida International University

«Un pericoloso cecchino che arriva dall’Italia […] 22enne fiorentino, studente, calciatore e figlio dell’ex Premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva. Dopo essersi laureato in Economia aziendale andrà a studiare oltreoceano, senza però mettere da parte il calcio. Anzi, sfruttando a pieno la connessione tra sport e libri tipica dei college americani giocherà per la squadra dell’università. Si lascia alle spalle una stagione in Serie D, con la maglia del Prato, positiva dal punto di vista dei numeri, con 7 gol tra campionato e coppa.

Una volta uscito dal settore giovanile dell’Udinese, Francesco Renzi ha praticamente sempre giocato in Toscana. Ha esordito in Serie C nel 2020 con la maglia della Pistoiese, poi in cerca di spazio è sceso di categoria prima con il Poggibonsi (Siena) e poi con il Prato. Nel mentre ha continuato a studiare Economia aziendale, laureandosi a fine luglio con una tesi dal titolo «Le strategie Rai riguardanti il festival di Sanremo».

matteo renzi con il figlio francesco e la moglie agnese

È proprio il quell’occasione che il «babbo» Matteo ha tirato fuori un po’ di orgoglio per i risultati del ragazzo: «È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: No, non si possono conciliare troppe cose diverse» gli ha scritto per il giorno della laurea. «E adesso che riparti per un’avventura oltre l’oceano sappi che ti porterai dietro un abbraccio indissolubile».

