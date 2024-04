UN FISCO PER AMICO (PURE TROPPO) – IL GOVERNO MELONI CAMBIA LE REGOLE SULL’IMPOSTA DI DONAZIONE E SULLA SUCCESSIONE: UN DECRETO SU QUESTE FORME DI PRELIEVO FISCALE SARA’ DISCUSSO DOMANI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL TESTO DEFINISCE LE REGOLE DI TERRITORIALITÀ DEI TRASFERIMENTI CHE DERIVANO DA TRUST E INSERISCE LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO PER LE DONAZIONI…

Novità in arrivo in materia di imposta di successione, donazione, tasse relative a bollo, registro, ipoteca e tributi speciali catastali previsti per i servizi dell'Agenzia delle entrate. Lo prevede la bozza del decreto legislativo atteso in Cdm, visionato dall'Agi, che prosegue il percorso della riforma fiscale.

In materia di successione la bozza del decreto definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Si tratta quindi di un casistica residuale rispetto alle tradizionali successioni. Il trust è uno strumento giuridico attraverso cui u beni di un soggetto vengono conferiti sotto il controllo di un altro soggetto che ha il compito di amministrarli nell’interesse di un beneficiario.

Secondo le modifiche che il governo vuole introdurre, qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre se invece il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato.

Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell'apertura della successione. L'imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l'invio dell'avviso dell'Agenzia delle entrate.

Quanto alle modifiche in tema di donazione, si legge nella bozza del decreto, le modifiche sono principalmente rivolte a dare unitarietà alla norma. Viene inserita la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la opera fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi.

