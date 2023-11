FISCO INFERNO, MA NON PER TUTTI - ARRIVA IL CONCORDATO BIENNALE PER GLI AUTONOMI CHE FARÀ INCASSARE ALLO STATO 760 MILIONI DI EURO NEL 2024: AD APRILE IL FISCO PROPORRÀ A PICCOLE IMPRESE E PROFESSIONISTI L’IMPORTO DELLE IMPOSTE DA PAGARE NEL BIENNIO SUCCESSIVO, ESCLUDENDO SUCCESSIVI CONTROLLI – SPUNTA UNA NORMA CHE INASPRISCE LA TASSAZIONE SULLE VENDITE DI ORO, SÌ AL POS PER IL PRELIEVO NEI NEGOZI – E PER I MEDICI CHE FRIGNANO PER LE NUOVE ALIQUOTE DELLA PENSIONE SI VA A…

1. IL FISCO TASSE CONGELATE PER DUE ANNI ALLE PARTITE IVA BUFERA SUL PRELIEVO CON IL POS NEI NEGOZI

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “la Stampa”

FISCO - CONCORDATO PREVENTIVO

Un patto tra il fisco e il contribuente che congela le imposte per due anni. Arriva il concordato preventivo biennale. Annunciato già nei principi della delega fiscale, il decreto legislativo sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. La misura consente a Pmi e Partite Iva di accordarsi preventivamente con il fisco sulle tasse da pagare per due anni. Nella bozza si legge che i contribuenti potranno aderire entro luglio 2024 e, negli anni successivi, entro giugno. Infatti, il testo prevede la possibilità di rinnovare il concordato nel biennio successivo.

fisco 32

Il governo stima un incasso di 760,5 milioni di euro.

Tra le norme spunta anche il dialogo preventivo con i contribuenti in fase di accertamento.

In sostanza, l'Agenzia delle entrate è tenuta a dialogare e se il contribuente aderisce, le sanzioni saranno dimezzate. C'è poi una stretta contro le frodi Iva sulle auto provenienti da San Marino […] Per Angelo Bonelli dell'Alleanza Verdi e Sinistra «il concordato biennale è il quindicesimo condono». […]

PACCO A SORPRESA - VIGNETTA BY MACONDO

Intanto, dalla manovra emerge un articolo che permette ai consumatori di prelevare direttamente dal Pos di esercizi come farmacie, tabaccai, supermercati: si va in cassa, si inserisce il bancomat nel dispositivo che solitamente si usa per pagare e si digita la cifra che serve. Il denaro viene trasferito dal registratore di cassa al consumatore e contestualmente arriva l'addebito sul conto corrente.

[…]

fisco 55

2. MANOVRA CAMBIANO PENSIONI E AFFITTI PIÙ TASSE SULLE VENDITE DI ORO E GIOIELLI

Estratto dell’articolo di Mario Sensini per il “Corriere della Sera”

La legge di Bilancio «inemendabile» verrà comunque modificata. Non solo per ratificare l’accordo di maggioranza sulla tassazione degli affitti brevi, giunto a manovra già «bollinata», ma per sistemare almeno il problema delle pensioni per i medici, e altri provvedimenti che si dovessero rivelare problematici nel corso dell’esame parlamentare. «Se c’è la necessità di correggere alcune cose faremo un maxiemendamento, come sempre accade nelle manovre di bilancio» dice Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro.

fisco

Evitare l’esodo È lui stesso ad ammettere che la modifica alle aliquote di rendimento delle pensioni, deciso con la legge di Bilancio, determina un problema, la fuga in pensione già quest’anno di chi vuol risparmiarsi un taglio dell’assegno previdenziale, parecchio pesante, rinviando l’uscita al 2024. «La norma inserita — spiega Durigon — spinge i medici ad andare in pensione subito. C’è la possibilità di correggerla, come governo possiamo, a saldi invariati, cercare di gestire questa situazione».

giorgia meloni in sella a un drago

Il taglio, che secondo i sindacati ha dei profili di incostituzionalità perché interviene retroattivamente, colpisce soprattutto chi ha pochi contributi nel periodo tra l’81 e il ‘95, quando c’era ancora il sistema retributivo. Per un medico la sforbiciata sulla pensione, dal 2024, potrebbe valere oltre duemila euro l’anno. Ma è la relazione tecnica a spiegare l’effetto «valanga» del provvedimento: se nel 2024 la revisione dei rendimenti riguarda 31.500 dipendenti pubblici, che perderanno 18,5 milioni di euro, tra i quali 4 mila medici ai quali si profila un taglio di 7 milioni nel 2024.

fisco 5

Pronti allo sciopero Solo a carico dei medici, nel 2043, la decurtazione delle pensioni sarà di 635 milioni di euro, mentre l’impatto complessivo della manovra, che riguarderebbe in tutto 732 mila pubblici, sarebbe di 3,5 miliardi. Anaao-Assomed, il sindacato più rappresentativo dei medici del Servizio sanitario nazionale, ha accolto la notizia con favore, ma ha confermato lo stato di agitazione.

prelievo forzoso dal conto corrente

«Qualcuno si è accorto dello scempio che si stava facendo, ma servono altri segnali, come la detassazione di parte del lavoro. Nella manovra si danno 600 milioni alla sanità privata e si detassa il lavoro di baristi e camerieri, una situazione tragicomica» denuncia il segretario del sindacato Pierino di Silverio. Anche Fratelli d’Italia apre alle possibili modifiche.

fisco 1

[...] Sempre in campo fiscale, nel Bilancio, spunta una norma che inasprisce la tassazione sulle vendite di oro e preziosi. Se manca la documentazione di acquisto, la plusvalenza del 26% si applica all’intero corrispettivo della cessione. Finora veniva convenzionalmente tassato al 26% un quarto del corrispettivo incassato. Si confermano le multe per le assicurazioni che non stipulano le polizze anti-calamità, obbligatorie per le imprese.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA FISCO GIORGIA MELONI LEGGE IL SIGNORE DEGLI ANELLI giorgia meloni al consiglio europeo giorgia meloni in un film di dario argento - meme GIUSTIZIA TRIBUTARIA FISCO