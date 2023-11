11 nov 2023 10:10

FITCH AND CHIPS – COME DAGO-DIXIT, LE AGENZIE DI RATING SONO MORBIDE CON IL NOSTRO PAESE IN UNA SITUAZIONE DI CAOS MONDIALE. DOPO STANDARD & POORS E DBRS MORNINGSTAR, ANCHE FITCH HA CONFERMATO IL RATING DEL NOSTRO PAESE A QUOTA “BBB”, CON TREND STABILE – L'AGENZIA STIMA UNA CRESCITA DEL PIL PER IL 2024 DELL'1%, CONTRO UNA PREVISIONE DEL GOVERNO DELL'1,2%. IL RISCHIO CHE ROMA POSSA FINIRE NEL MIRINO DELLA COMMISSIONE UE PER DEFICIT ECCESSIVO QUANDO TORNERANNO IN VIGORE IL PATTO DI STABILITÀ…