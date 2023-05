13 mag 2023 08:54

FITCH AND CHIPS – L’AGENZIA DI RATING AMERICANA, FITCH, CONFERMA IL GIUDIZIO BBB CON OUTLOOK STABILE PER L’ITALIA, MA RIVEDE AL RIALZO LE STIME DI CRESCITA PER IL 2023, DAL + 0,5% ALL’1,3% - MA NON C’È MOLTO DA FESTEGGIARE: “RESTANO UN DEBITO PUBBLICO MOLTO ELEVATO E UN POTENZIALE DI CRESCITA ECONOMICA CONTENUTO” – GIORGETTI ESULTA: “IL LAVORO SERIO DEL GOVERNO VIENE PERCEPITO”. ADESSO CAPIAMO PERCHÉ GOLDMAN SACHS HA CONSIGLIATO DI NON COMPRARE PIÙ BTP, E MOODY’S HA AVVERTITO CHE IL DEBITO ITALIANO POTREBBE DIVENTARE “SPAZZATURA”...