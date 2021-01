26 gen 2021 17:45

FITCH AND CHIPS - PUNTUALE COME UNA CAMBIALE, ARRIVA IL PIZZINO DELL’AGENZIA DI RATING AMERICANA: “LE ELEZIONI ANTICIPATE SONO IMPROBABILI, MA L’AVVENTO DI UN GOVERNO SOSTANZIALMENTE PIÙ DEBOLE POTREBBE DANNEGGIARE LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DOPO LA PANDEMIA” - “SE L’ITALIA DOVESSE FALLIRE A USARE I FONDI DI NEXT GENERATION EU PER SPINGERE LE PROSPETTIVE DEL PIL A MEDIO TERMINE…”