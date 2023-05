SO' BRITISH MA SEMBRANO ITALIANI – LA MINISTRA DEGLI INTERNI BRITANNICA, SUELLA BRAVERMAN, HA CERCATO UN TRATTAMENTO DI FAVORE PER UNA MULTA PER ECCESSO DI VELOCITÀ – SECONDO IL “SUNDAY TIMES”, INVECE DI PAGARE LA SANZIONE, HA PROVATO A OTTENERE UN CORSO INDIVIDUALE PER LA “SENSIBILIZZAZIONE SULLA VELOCITÀ”, PER EVITARE L'IMBARAZZO DI ESSERE RICONOSCIUTA DA ALTRI PARTECIPANTI – IL PREMIER SUNAK DEVE VALUTARE SE AVVIARE UN’INCHIESTA SU DI LEI