FLASH - NEL 2020 IL CALO DEL PIL ITALIANO E' STATO DELL'8,8%...-
FLASH - NEL 2020 IL CALO DEL PIL ITALIANO E' STATO DELL'8,8%...-
CONTE AL CAPOLINEA – LA POCHETTE CON LE UNGHIE SEMPRE PIÙ INTRAVAGLIATO E INCASOLINATO SOGNA LE URNE IMPOSSIBILI:“A QUESTO PUNTO LA COSA MIGLIORE SAREBBERO LE ELEZIONI ANTICIPATE, ANCHE PERCHÉ SE PURE SI RIUSCISSE A RICUCIRE CON RENZI MI RITROVEREI COMUNQUE INDEBOLITO E SOTTO IL COSTANTE RICATTO DI ITALIA VIVA” – AL CAPOLINEA ANCHE ROBERTO FICO: TRA I PARTITI NON C’È UNO STRACCIO DI ACCORDO SUL PROGRAMMA – IN PISTA IL DUPLEX RENZI-SALVINI PER IL ‘’GOVERNO DEL PRESIDENTE’’ CON FORZA ITALIA, DRAGHI PREMIER E APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA: UNA MAGGIORANZA SOLIDA CHE RENDE IRRILEVANTE QUANTI DIBBA USCIRANNO DAI 5STELLE
RADICAL TILT! - MOLTE PARLAMENTARI DEL PD SONO RIMASTE A BOCCA APERTA QUANDO HANNO LETTO LA REPLICA DI ZINGARETTI A CONCITA DE GREGORIO: “VERGOGNOSA PROVA DI MACHISMO, E PROPRIO CONTRO UNA DONNA DI SINISTRA” – E ANCHE MICHELE SERRA SI INCAZZA CON IL SEGRETARIO DEL PD: “IL TERMINE ‘RADICAL CHIC’ È SCHIETTAMENTE DI DESTRA. NON PER CASO LO USANO A RAFFICA I LEGHISTI, CHE ADOPERANO UNO DEI LINGUAGGI POLITICI PIÙ POVERI DAI TEMPI DI ODOACRE. LA SCONFITTA CULTURALE DELLA SINISTRA È PERFETTAMENTE LEGGIBILE IN QUESTA LENTA, INESORABILE SOTTOMISSIONE”
“NESSUNO CAPIREBBE SE TUTTA QUESTA VICENDA SI CONCLUDESSE CON UN CONTE BIS-BIS” - RENZI VUOLE LO SCALPO DI “GIUSEPPI” E SPINGE IN ALTO L’ASTICELLA NELLA TRATTATIVA. L’OBIETTIVO VERO DI MATTEUCCIO È UN “DRAGHI TECNICO-POLITICO” CON MAGGIORANZA URSULA E ASTENSIONE DELLA LEGA - DAL CENTRODESTRA RISPONDONO NÌ: PRIMA CADE CONTE, POI NE PARLIAMO