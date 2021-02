CONTE AL CAPOLINEA – LA POCHETTE CON LE UNGHIE SEMPRE PIÙ INTRAVAGLIATO E INCASOLINATO SOGNA LE URNE IMPOSSIBILI:“A QUESTO PUNTO LA COSA MIGLIORE SAREBBERO LE ELEZIONI ANTICIPATE, ANCHE PERCHÉ SE PURE SI RIUSCISSE A RICUCIRE CON RENZI MI RITROVEREI COMUNQUE INDEBOLITO E SOTTO IL COSTANTE RICATTO DI ITALIA VIVA” – AL CAPOLINEA ANCHE ROBERTO FICO: TRA I PARTITI NON C’È UNO STRACCIO DI ACCORDO SUL PROGRAMMA – IN PISTA IL DUPLEX RENZI-SALVINI PER IL ‘’GOVERNO DEL PRESIDENTE’’ CON FORZA ITALIA, DRAGHI PREMIER E APPOGGIO ESTERNO DELLA LEGA: UNA MAGGIORANZA SOLIDA CHE RENDE IRRILEVANTE QUANTI DIBBA USCIRANNO DAI 5STELLE