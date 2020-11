FLASH! BIDEN SORPASSA TRUMP IN MICHIGAN. COL WISCONSIN, PUO' ARRIVARE AI 270 GRANDI ELETTORI CHE GLI SERVONO PER VINCERE (DI UNO!), DANDO PER ''BLU'' NEVADA E ARIZONA - INIZIANO A PESARE I VOTI A DISTANZA DI DETROIT, CITTA' A MAGGIORANZA DEMOCRATICA IN CUI OBAMA E' APPARSO VENERDI' ACCANTO A BIDEN. L'AFFLUENZA E' PASSATA DAL 48% DEL 2016 AL 55% DI IERI. NELLO STATO PROMETTONO DI FINIRE LO SCRUTINIO ENTRO STASERA (STANOTTE IN ITALIA) - SE VINCE QUI, JOE DEVE (ANCORA DI PIU') TUTTO A BARACK