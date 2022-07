QUI VIENE GIÙ TUTTO! – DAL DDL CONCORRENZA ALLA RIFORMA FISCALE: LA DECISIONE DI SALVINI, BERLUSCONI E CONTE DI FAR CADERE IL GOVERNO DRAGHI METTE A RISCHIO NUMEROSI PROVVEDIMENTI CHE IL GOVERNO AVEVA IN CANTIERE PER I PROSSIMI MESI. MA SOPRATTUTTO, RISCHIA DI FAR PERDERE ALL’ITALIA LA SECONDA TRANCHE DEL RECOVERY FUND, DA 24 MILIARDI DI EURO – IN FORSE ANCHE IL TAGLIO DEL CUNEO, IL BONUS DA 200 EURO PER DIPENDENTI E LA STERILIZZAZIONE DELLE ACCISE DEI CARBURANTI…