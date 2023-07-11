FLASH - AD APRILE IL M5S E CONTE AVEVANO CHIUSO L’ACCORDO PER ENTRARE NEL GRUPPO DEI VERDI AL PARLAMENTO EUROPEO - PER I VERDI, I 5STELLE AVREBBERO DOVUTO MITIGARE LE POSIZIONI PRO-PUTIN MA CONTE HA FIRMATO I REFERENDUM PER BLOCCARE L’EXPORT DI ARMI ALL’UCRAINA (TEMEVA CHE RAGGI E DI BATTISTA LO SUPERASSERO SUL PACIFISMO) E COSÌ I VERDI GLI HANNO DATO IL BENSERVITO - ORA CONTE, GRAZIE ALLA REGOLA DEI DUE MANDATI, FARÀ UN REPULISTI DEI GRILLINI A BRUXELLES ( “È ROBA DI DI MAIO”), E ALLE PROSSIME EUROPEE CANDIDERÀ “ALTI PROFILI” COME L’EX AMBASCIATORE PIERO BENASSI (QUELLO CHE GLI FECE RISCHIARE L’INCIDENTE CON BIDEN APPENA ELETTO PRESIDENTE) E PASQUALE TRIDICO EX PRESIDENTE DELL’INPS (PADRE DEL REDDITO DI CITTADINANZA). CHI È IL “SUPER-CONTIANO” CHE VERRÀ CANDIDATO NEL COLLEGIO NORD-EST? AH SAPERLO…

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

ultimi Dagoreport

DAGONEWS - PARE CHE LA RAGAZZA, PRESUNTA VITTIMA DELLA VIOLENZA DA PARTE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA, APPARTENGA A UNA FAMIGLIA DELL’ALTA BORGHESIA MILANESE. LA POSIZIONE SOCIALE E LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA, POTREBBERO SPINGERE I GENITORI DELLA 22ENNE A NON LASCIARSI INTIMORIRE DA UN PROCESSO CONTRO IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO - PERCHE’ NON E’ STATO SEQUESTRATO IL TELEFONO DI LEONARDO APACHE? I MAGISTRATI POSSONO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI NEL DISPOSITIVO IN MOLTI MODI E POTREBBERO AVERGLIELO LASCIATO ANCHE PER REGISTRARE EVENTUALI “PASSI FALSI”

DAGONEWS - L’EPOPEA DELLA “ZARINA DI ARCORE” MARTA FASCINA VOLGE AL TERMINE: PIER SILVIO, CHE NON L’HA MAI AMATA AL PUNTO DA DISERTARE LE NOZZE MORGANATICHE TRA LEI E BABBO SILVIO, LE HA DATO TEMPO FINO A OTTOBRE PER FARE LA VALIGIA E LASCIARE LA RESIDENZA DI ARCORE - SULLA QUESTIONE DEL LASCITO DA 100 MILIONI ALLA FASCINA, I FIGLI DEL CAV MANTENGONO UN ATTEGGIAMENTO PRUDENTE. PREFERIREBBERO EVITARE DI IMPUGNARE IL TESTAMENTO (COME DAGO-DIXIT, I MARGINI CI SONO): MAGARI PROVERANNO A TROVARE UN ACCORDO RISERVATO PER UNA CIFRA CONGRUA MA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL LASCITO (LA METÀ?)

FERMI TUTTI! GLI EREDI DI SILVIO BERLUSCONI, SE VOLESSERO, POTREBBERO IMPUGNARE IL LEGATO CONSEGNATO DUE GIORNI FA DA MARTA FASCINA (IN UNA BUSTA NON SIGILLATA) AL NOTAIO ROVEDA. NELLA LETTERA AI CINQUE FIGLI (MENO UNO: LUIGI), DATATA 19 GENNAIO 2022, SILVIO SCRIVE TESTUALMENTE: “STO ANDANDO AL SAN RAFFAELE, SE NON DOVESSI TORNARE, VI PREGO DI PRENDERE ATTO DI QUANTO SEGUE: DALLE VOSTRE EREDITA' DI TUTTI I MIEI BENI DOVRESTE RISERVARE QUESTE DONAZIONI: 100 MILIONI ALLA “MOGLIE” MARTA, 100 PER IL FRATELLO PAOLO E 30 PER MARCELLO DELL’UTRI - E QUI VIENE IL BELLUM CHE STA AGITANDO GLI AVVOCATI DEGLI EREDI: DATO CHE SILVIO, ALL’EPOCA, TORNÒ VIVO A VILLA SAN MARTINO, LA CONDIZIONE SOSPENSIVA NON SI È VERIFICATA, E QUINDI POTREBBE NON AVERE VALIDITÀ...

SE A ROMA GIORGIA È NERVOSISSIMA, IN PARAGUAY MATTARELLA HA UN DIAVOLO PER CAPELLO. ALLA DUCETTA È SBOCCIATA L’IDEA DI FAR QUADRATO SU DELMASTRO E MOLLARE AL SUO DESTINO LA SANTADECHÉ. LA PITONESSA, PER ORA, NON CI STA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI - IL CAPO DELLO STATO È INVECE IRRITATISSIMO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DAL PRESIDENTE DEL SENATO, IGNAZIO LA RUSSA. LA MUMMIA SICULA NON POTEVA CREDERE CHE LA SECONDA CARICA DELLO STATO DIMENTICASSE PALAZZO MADAMA PER INDOSSARE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE E GIUDICE, SENTENZA COMPRESA: "DOPO AVERLO A LUNGO INTERROGATO, HO LA CERTEZZA CHE MIO FIGLIO LEONARDO NON ABBIA COMPIUTO ALCUN ATTO PENALMENTE RILEVANTE”. UN PRESIDENTE DEL SENATO POTEVA PERMETTERSI NIENT’ALTRO CHE: “SONO RISPETTOSO DEL CORSO DELLE INDAGINI CONDOTTE DALLA MAGISTRATURA”. PUNTO

DAGONEWS – COME MAI LUCIANO VIOLANTE SI È DIMESSO CON UN MESE “DI ANTICIPO” DAL COMITATO TECNICO SULL’AUTONOMIA RISPETTO AD AMATO, BASSANINI, GALLO E PAJNO? VIOLANTE SAPEVA CHE I COLLEGHI SI SAREBBERO DIMESSI E HA USATO COME SCUSA LA FATICA PER IL SURPLUS DEL LAVORO - L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA VOLEVA MARCARE UNA DISTANZA DA AMATO AND FRIENDS, CONSIDERATI ANTI-GIORGIA, E DA CASSESE, CHE INVECE È TROPPO SCHIACCIATO SULLE POSIZIONI GOVERNATIVE – COMUNQUE, LA DUCETTA NON MASTICA AMARO E IN CUOR SUO GODE…