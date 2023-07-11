FLASH - AD APRILE IL M5S E CONTE AVEVANO CHIUSO L’ACCORDO PER ENTRARE NEL GRUPPO DEI VERDI AL PARLAMENTO EUROPEO - PER I VERDI, I 5STELLE AVREBBERO DOVUTO MITIGARE LE POSIZIONI PRO-PUTIN MA CONTE HA FIRMATO I REFERENDUM PER BLOCCARE L’EXPORT DI ARMI ALL’UCRAINA (TEMEVA CHE RAGGI E DI BATTISTA LO SUPERASSERO SUL PACIFISMO) E COSÌ I VERDI GLI HANNO DATO IL BENSERVITO - ORA CONTE, GRAZIE ALLA REGOLA DEI DUE MANDATI, FARÀ UN REPULISTI DEI GRILLINI A BRUXELLES ( “È ROBA DI DI MAIO”), E ALLE PROSSIME EUROPEE CANDIDERÀ “ALTI PROFILI” COME L’EX AMBASCIATORE PIERO BENASSI (QUELLO CHE GLI FECE RISCHIARE L’INCIDENTE CON BIDEN APPENA ELETTO PRESIDENTE) E PASQUALE TRIDICO EX PRESIDENTE DELL’INPS (PADRE DEL REDDITO DI CITTADINANZA). CHI È IL “SUPER-CONTIANO” CHE VERRÀ CANDIDATO NEL COLLEGIO NORD-EST? AH SAPERLO…-