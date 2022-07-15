FLASH - AGGIORNAMENTO DALLA CRISI DI GOVERNO: PER DIRLA CON IL SOTTOSEGRETARIO MULÈ, "DOPO LA SETTIMANA DI PASSIONE INIZIA ORA LA SETTIMANA ENIGMISTICA"-
FLASH - AGGIORNAMENTO DALLA CRISI DI GOVERNO: PER DIRLA CON IL SOTTOSEGRETARIO MULÈ, "DOPO LA SETTIMANA DI PASSIONE INIZIA ORA LA SETTIMANA ENIGMISTICA"-
“DRAGHI È INDISPENSABILE, ORA SERVE PIÙ CHE MAI” – CONTINUA LA CAMPAGNA DEI GIORNALI STRANIERI PER CONVINCERE DRAGHI A RIMANERE A PALAZZO CHIGI. IN GERMANIA HANNO PRESO MALISSIMO LA CRISI ITALIANA. LA “SUDDEUTSCHE ZEITUNG” DEDICA UN EDITORIALE A “MARIOPIO”: “IL GOVERNO CROLLA NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE” – “DIE WELT”: “È LA CRISI PIÙ ASSURDA, IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON SI PREOCCUPA DEI CONTENUTI, MA VUOLE SOLO OTTENERE VOTI ATTRAVERSO LA PROTESTA”
“CON LO STOP AL GAS IL PIL SCENDEREBBE DEL 2% NEL 2023” – IL BOLLETTINO DI BANKITALIA: NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2022 IL PRODOTTO INTERNO LORDO È TORNATO A SALIRE E DOVREBBE CHIUDERE L’ANNO CON UNA CRESCITA DEL 3,2% - IL DEBITO PUBBLICO A MAGGIO È DIMINUITO DI 3,3 MILIARDI, MA IL CARO ENERGIA ERODE IL POTERE D’ACQUISTO – “L’IMPENNATA DELLO SPREAD DI QUESTI MESI NON APPARE GIUSTIFICATA DALLE CONDIZIONI MACROECONOMICHE DI FONDO”
CON DRAGHI OUT, TRABALLANO I CONTI PUBBLICI - TENETEVI FORTE: ENTRO LA FINE DELLA LEGISLATURA, IL TESORO DEVE RINEGOZIARE 350 MILIARDI DI EURO DI BOT E BTP, PER LA QUASI TOTALITÀ IN MANO A BANCHE E FONDI INTERNAZIONALI - CON LO SPREAD IN CRESCITA, IL RISCHIO È DI PAGARE MOLTI PIÙ INTERESSI SUI TITOLO DI STATO RINNOVATI E DI FAR SALTARE PER ARIA I CONTI