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“DRAGHI È INDISPENSABILE, ORA SERVE PIÙ CHE MAI” – CONTINUA LA CAMPAGNA DEI GIORNALI STRANIERI PER CONVINCERE DRAGHI A RIMANERE A PALAZZO CHIGI. IN GERMANIA HANNO PRESO MALISSIMO LA CRISI ITALIANA. LA “SUDDEUTSCHE ZEITUNG” DEDICA UN EDITORIALE A “MARIOPIO”: “IL GOVERNO CROLLA NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE” – “DIE WELT”: “È LA CRISI PIÙ ASSURDA, IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON SI PREOCCUPA DEI CONTENUTI, MA VUOLE SOLO OTTENERE VOTI ATTRAVERSO LA PROTESTA”