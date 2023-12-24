FLASH! - QUI VIENE GIÙ TUTTO! ALLA PROSSIMA RIUNIONE DELL'ECOFIN, IL 15 GENNAIO IN LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DEL MES PIERRE GRAMEGNA PROPORRÀ DI LIQUIDARE LA QUOTA ITALIANA DI 125 MILIONI (COME AUSPICATO DA SALVINI: “IL MES NON CI SERVE, RIVOGLIAMO INDIETRO I SOLDI”) E ISTITUIRE UN NUOVO MES CON LA PARTECIPAZIONE DEI 19 PAESI CHE HANNO RATIFICATO LA MODIFICA DEL FONDO SALVA-STATI. E PER L’ITALIA DELLA MELONI SARÀ L’INIZIO DELLA FINE… - VIDEO
DAGOREPORT – SERGIO CASTELLITTO COME CALIGOLA: ALLA SUA PRIMA NOMINA DA NEO PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, L'ATTORE HA CHIAMATO IL SUO PRODUTTORE TEATRALE, ANGELO TUMMINELLI, COME RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI – È QUALCOSA DI PIÙ DI UN CLAMOROSO “SOFFRITTO” DI INTERESSI, VISTO CHE QUEL RUOLO E' STATO CREATO AD HOC (PRIMA NON ESISTEVA)
DAGOREPORT! - “INCONCEPIBILE!”. “AVETE FATTO UN ERRORE COLOSSALE!”. AI CAPOCCIONI DI BRUXELLES, IL NO AL MES DELLA DUCETTA MELONI LI HA DAVVERO FATTI INCAZZARE. IL 15 GENNAIO SI RIUNIRÀ L’ECOFIN SU COME FARGLIELA PAGARE. DI SICURO, LA DUCETTA NON LA PASSERÀ LISCIA... - COME SI E’ ARRIVATI ALL'EURO FIGURA DI MERDA: DOPO TRE TELEFONATE, IL TRUCE SALVINI LE HA RIBADITO IL NO DELLA LEGA A VOTARE L’EMENDAMENTO SALVA-MES. A QUEL PUNTO “IO SO’ GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO!” E’ SCOMPARSA ED E’ RIAPPARSA QUELLO CHE È GIORGIA MELONI, UNA POLITICANTE CAPACE SOLO DI FARE OPPOSIZIONE, PRIVA DELLA CULTURA DEL POTERE, CHE HA AVUTO PAURA CHE IL CAPITONE LEGHISTA, UNICA SUA OPPOSIZIONE POLITICA, LA INFILZASSE URBI ET ORBI SOTTOLINEANDO LE SUE DICHIARAZIONI ANTI-EUROPEISTE DI IERI E SBERTUCCIANDO IL SUO CAMALEONTISMO DI OGGI. IL 2024 SARA’ UN TERRIBILE ANNO DI GUERRA...
FOTO-FLASH – OGGI LA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN, DOPO IL VOTO SUL MES ALLA CAMERA, È CORSA A PRANZO CON UNO DEI SUOI MENO ILLUSTRI PREDECESSORI AL NAZARENO, MAURIZIO MARTINA – I DUE, A QUANTO SEMBRA, HANNO DEGUSTATO UN PIATTO DI FRUTTA TROPICALE: MANGO, PAPAYA, ANANAS E FRUTTO DELLA PASSIONE. NON PROPRIO PRODOTTI A KM ZERO. MA SI SA, LA SINISTRATA ELLY È GRANDE FAUTRICE DEL GLOBALISMO - LA CONVERSAZIONE, COMUNQUE, NON DEVE ESSERE STATA MOLTO INTERESSANTE: LA SCHLEIN, PIÙ CHE DALLO SGUARDO DA MERLUZZONE DI MARTINA, ERA RAPITA DAL SUO CELLULARE...
COSA HA SPINTO IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, AD ATTACCARE MATTARELLA E IL SUO PRESUNTO ABUSO DI POTERI? L’HA FATTO “PER CREARE CON MALIZIA O PER RAGIONI INCONFESSABILI UN INCIDENTE AL MASSIMO LIVELLO” (COME SI CHIEDE FOLLI SU ‘REPUBBLICA’)? - L’IPOTESI VOCIFERANTE COLLEGA TALE SGARBO ISTITUZIONALE ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA, SEMPRE PIÙ COMPLESSA, IN CUI È FINITO IL FIGLIO LEONARDO APACHE, DENUNCIATO PER STUPRO DA UNA RAGAZZA – INFATTI, NELLE ULTIME ORE SONO SPUNTATI ANCHE TRE FILMATI GIRATI CON I TELEFONINI CHE DOCUMENTANO COSA È ACCADUTO LA SERA DEL 18 MAGGIO 2023 NELLA CASA MILANESE DEL PRESIDENTE DEL SENATO - INTERROGATO OGGI IN PROCURA A MILANO LEONARDO APACHE, A CUI È STATO PRELEVATO IL DNA, HA RESPINTO LE ACCUSE DI STUPRO E HA CONFERMATO CHE IL RAPPORTO SESSUALE CON LA RAGAZZA C’È STATO MA CHE LEI ERA CONSENZIENTE… - VIDEO