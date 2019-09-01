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FLASH! AIUTO, TERESA BELLANOVA SI STA SALVINIZZANDO - ORMAI LA MINISTRA CI HA PRESO GUSTO CON TWITTER E SCODELLA UNA FOTO DI LEI CON UN VESTITINO A POIS VERSIONE APE MAIA: “VISTO CHE IL BLU DI IERI HA ELETTRIZZATO MOLTI, HO VOLUTO PROVARE CON QUESTA MISE OGGI, CHE NE DITE?”-
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''TEMPO SEI MESI E TI SPARI NEMICO MIO'' - IL POST CONTRO SALVINI DEL CAPOREDATTORE DI RADIO1, FABIO SANFILIPPO, CHE METTE IN MEZZO PURE LA FIGLIA PICCOLA: ''MI DISPIACE PER LEI MA AVRÀ TEMPO PER RIPRENDERSI, BASTA FARLA SEGUIRE DA PERSONE QUALIFICATE'' - I LEGHISTI IN VIGILANZA RAI: ''SONO OFFESE MOLTO GRAVI, VANNO BEN OLTRE LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA''
SÌ SÌ, C'È TANTO ''SPIRITO DI COALIZIONE'', INTANTO IO MI PIAZZO A PALAZZO - FRANCESCHINI MARCA CONTE CON UN UFFICIO A PALAZZO CHIGI: I 5 STELLE SI SONO PRESI IL SOTTOSEGRETARIO MA IL ''CAPO DELEGAZIONE'' METTE IL SUO PIEDONE NELLA PORTA - QUANDO SUL TAVOLO DEL CDM ARRIVERANNO I DOSSIER CALDI (MANOVRA, GIUSTIZIA, RAPPORTI CON LA UE, INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE, NOMINE) TOCCHERÀ A SU-DARIO, UFFICIALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO E ZINGARETTI, FARE PRESSIONE SU CONTE
SETA DI VENDETTA - DOPO IL TRADIMENTO DI CONTE SUL GOLDEN POWER PER IL 5G, LA CINA MANDA UN PIZZINO TRAMITE IL PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI: “AUSPICHIAMO UNA STRATEGIA FONDATA SULLA FIDUCIA E SUI BENEFICI RECIPROCI”, POI, TANTO PER GRADIRE, RICORDA “I MASSICCI INVESTIMENTI” FATTI DA HUAWEI E ZTE IN ITALIA – DA PECHINO CI SONO MOLTI SOSPETTI SUL NUOVO GOVERNO, E SU DI MAIO, COME DIMOSTRA IL LANCIO DELLA "XINHUA" RIVELATO DA DAGOSPIA E POI RIMOSSO...
RINALDI FOOTBALL CLUB - ''LEGGO DIVERTITO SU DAGOSPIA UN ARTICOLO DE 'LA VERITÀ' SECONDO IL QUALE IL CONI MI AVREBBE REGALATO 15 BIGLIETTI A SCROCCO PER LE PARTITE ALL'OLIMPICO. MA IO NON FREQUENTO GLI STADI E SONO ABITUATO A PAGARE I BIGLIETTI. QUINDI I CASI SONO TRE: O UNA SVISTONA, O UN'OMONIMIA, OPPURE…''
CI SONO UN FICHIANO, UN DIMAIANO E UN RENZIANO… – ANCHE A QUESTO GIRO, IL MANUALE CENCELLI È STATO APPLICATO ALLA PERFEZIONE E OGNI CORRENTE DI PD E 5 STELLE È STATA ACCONTENTATA PER AVERE IL PROPRIO SPAZIETTO DENTRO IL GOVERNO - RENZI GUARDA DA LONTANO (E HA TRE MINISTRI), MA I GUAI MAGGIORI SONO PER DI MAIO, VISTO CHE L’ALA SINISTRA DEL MOVIMENTO SI È INGROSSATA…