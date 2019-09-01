FLASH! AIUTO, TERESA BELLANOVA SI STA SALVINIZZANDO - ORMAI LA MINISTRA CI HA PRESO GUSTO CON TWITTER E SCODELLA UNA FOTO DI LEI CON UN VESTITINO A POIS VERSIONE APE MAIA: “VISTO CHE IL BLU DI IERI HA ELETTRIZZATO MOLTI, HO VOLUTO PROVARE CON QUESTA MISE OGGI, CHE NE DITE?”

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